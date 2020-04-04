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Не сюрприз. Архангельская «Единая Россия» выдвинула кандидатом в губернаторы Александра Цыбульского

На сегодняшней партконференции архангельские единороссы в едином порыве выдвинули кандидатом в губернаторы ВрИО главы региона Александра Цыбульского.

В своем обращении к однопартийцам Цыбульский назвал своей первостепенной задачей «удержать человеческий ресурс».

Приоритетами в развитии региона он считает развитие промышленности, переход на эффективные технологии добычи и переработки природных ресурсов, сохранение экологии, развитие транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступного жилья и качественных медицинских услуг.

Напомним, что сегодня же архангельское отделение партии «Справедливая Россия выдвинула на ту же должность Ирину Чиркову.

Так же ожидается участие в гонке Юрия Шевелева, Олега Черненко, Сергея Пивкова, Александра Гревцова, Михаила Папылева и Олега Мандрыкина.

Сами выборы состоятся 13 сентября в единый день голосования.

13 июнь 17:44 | : Политика

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