Не сюрприз. Архангельская «Единая Россия» выдвинула кандидатом в губернаторы Александра Цыбульского

На сегодняшней партконференции архангельские единороссы в едином порыве выдвинули кандидатом в губернаторы ВрИО главы региона Александра Цыбульского.
В своем обращении к однопартийцам Цыбульский назвал своей первостепенной задачей «удержать человеческий ресурс».
Приоритетами в развитии региона он считает развитие промышленности, переход на эффективные технологии добычи и переработки природных ресурсов, сохранение экологии, развитие транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступного жилья и качественных медицинских услуг.
Напомним, что сегодня же архангельское отделение партии «Справедливая Россия выдвинула на ту же должность Ирину Чиркову.
Так же ожидается участие в гонке Юрия Шевелева, Олега Черненко, Сергея Пивкова, Александра Гревцова, Михаила Папылева и Олега Мандрыкина.
Сами выборы состоятся 13 сентября в единый день голосования.