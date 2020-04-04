Архангельские эсеры выдвинули кандидатом в губернаторы Ирину Чиркову

Сегодня (13 июня) делегаты конференции регионального отделения политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области избрали кандидатом в губернаторы Поморья Председателя РО СР в Архангельской области, руководителя фракции #СР в Архангельском областном Собрании депутатов VII созыва, депутата Государственной Думы ФС РФ VI созыва Ирину Чиркову.
Напомним, на прошлой неделе на внеочередной сессии областного Собрания были назначены выборы губернатора Архангельской области. Они состоятся 13 сентября.
С приветствием к участникам конференции СР обратилась вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.
«Наша партия предлагает взвешенные, ответственные решения, за которые не стыдно смотреть в глаза людям. Ее отличает то, что она рядом, сохраняет человеческое лицо и оптимизм.
В этом году нашей стране предстоит принять ряд судьбоносных решений, не менее ответственная ситуация и у нас в Архангельской области. Предстоит выбрать Губернатора, а значит, путь развития региона на несколько лет.
Северяне ждут от нас свершений, чуткости к их бедам и надеждам, поддержки. Ждут своего губернатора», - отметила в приветствии Ольга Епифанова.
В ходе тайного голосования по вопросу о выдвижении кандидата в губернаторы делегаты конференции единогласно избрали Ирину Чиркову.
«Я признательна всем за поддержку и доверие. На выборы мы идём, чтобы победить. Понимаю, что ждёт непростая борьба. Партия власти всегда нам вставляет палки в колеса, пользуясь неограниченным админресурсом, давлением на местах. Меня это не пугает. Со своим поморским характером, большим опытом и мощнейшей поддержкой граждан, которую ощущаю каждый день, ничего не боюсь.
Уверена, что у нас всё получится, и после выборов нам удастся наладить жизнь в Поморье, разобраться с насущными проблемными вопросами, наладить эффективную, открытую, ответственную и честную систему власти», - сказала Ирина Чиркова.
Также на конференции были рассмотрены другие вопросы, касающиеся текущей политической деятельности партии.