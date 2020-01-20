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13 сентября Архангельская область будет занята выборами

Сегодня в ходе сессии Архангельское областное Собрание депутатов утвердило дату губернаторских выборов.

Они пройдут 13 сентября в Единый день голосования.

Из обращения главы региональной избирательной комиссии Андрея Контиевского:

«В соответствии с п. 1 ст. 5 областного закона "О выборах губернатора Архангельской области" выборы губернатора назначаются Архангельским областным собранием депутатов. С учетом норм федерального закона об основных гарантиях избирательных прав, единым днем голосования является 13 сентября 2020 года. Прошу вас принять данный проект постановления».

Депутаты всех фракций не возражали…

С большой долей вероятности можно предположить, что «Единая Россия» в качестве кандидата выдвинет Александра Цыбульского (партконференция в эту субботу).

Среди его конкурентов от других политических партий чаще всего упоминаются фамилии Шевелев, Чиркова, Пивков, Гревцов, Мандрыкин.

10 июнь 13:17 | : Политика

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