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Интернационализм now! Больше трети россиян поддерживают протестующих в США

Неправомерные действия полицейских, которые привели к смерти афроамериканца Джорджа Флойда, спровоцировали волну протестов и погромов в США. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у россиян, следят ли они за новостями о беспорядках в Америке, и если да, то какую из сторон конфликта поддерживают. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

26% россиян внимательно следят за новостями о беспорядках в США, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими, еще 36% знают о ситуации в общих чертах. При этом россияне, осведомленные о погромах, чаще поддерживают протестующих, чем власти: 36% против 10%.

Мужчин, внимательно следящих за новостями из Штатов, чуть больше, чем женщин (27 и 24% соответственно). И если женщины чаще затрудняются выказать поддержку той или иной стороне конфликта (44% против 24%), то среди мужчин больше как сторонников властей (39 и 31% соответственно), так и сторонников протестующих (12 и 7%).

Наиболее же осведомлены о ситуации в США россияне старше 45 лет: 34% внимательно следят за новостями. Среди старшего поколения больше всего тех, кто в данном конфликте на стороне властей (16%).

P.S. Редакция ИА RUSNORD готовит аналитический материал, посвященный протестам в США.

03 июнь 13:54 | : Политика

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