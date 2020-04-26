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Мурманский губернатор: Даже укрупненная Архангельская область нам не конкурент

Губернатор Мурманской области с пренебрежением отозвался о перспективе объединения Архангельской области с Ненецким автономным округом, напомнив, кто в настоящий момент является «воротами в Арктику».

Андрей Чибис:

- Внутри одной нашей страны, на мой взгляд, не может быть, не должно идти речи о конкуренции или рисках объединения. …Кстати, решению федерального правительства первая в российской Арктике территория опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" создана именно у нас.

Впрочем, далее он сказал несколько ободряющих слов по поводу сотрудничества наших регионов – «будем взаимно друг друга дополнять друг друга… укреплять и развивать наш север».

Напомним, что Чибис до своего губернаторства был замминистром строительства РФ, производственником… когда нынешний глава Архангельской области Цыбульский – стратег.

21 май 15:03 | : Политика

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