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ЛДПР: Жириновский предсказал объединение Архангельской области с НАО еще в прошлом веке

Депутат АрхГорДумы Мария Харченко считает укрупнение региона «смелым и амбиционым проектом» двух ВрИО губернаторов:

- Идея необходимости укрупнения регионов озвучена лидером ЛДПР Владимиром Жириновским еще в 90-е годы, и тогда же он предлагал переименовать должности глав администраций субъектов страны в губернаторов. В декабре 2017 года Владимир Вольфович в своей программе на выборы Президента РФ предлагал создать 30 регионов из ныне существующих 85-ти. Так что, убеждена, что ЛДПР поддержит инициативу объединения двух субъектов, если таковая получит необходимые предпосылки для реализации.

Что касается различных мнений о том, плюсы или минусы принесет объединение нашему региону, то здесь я все-таки придерживаюсь мнения, что вместе всегда легче преодолевать любые сложности, чем врозь. Ненецкий автономный округ всегда был неразрывно связан с Архангельской областью, а жители округа и сейчас выбирают своего представителя в наш региональный парламент. То есть, по сути-то, два субъекта и так частично объединены, поэтому надо лишь довести этот процесс до логического завершения.

Что касается процедуры объединения, то нам предстоит референдум, участие в котором должны будут принять не менее половины от числа избирателей в каждом субъекте, а более половины принявших участие в референдуме должны проголосовать за объединение. На мой взгляд, возможное совмещение выборов губернатора и проведение референдума по объединению может стать очень смелым и амбициозным для ВрИО губернатора Архангельской области А.В. Цыбульского решением. Если данным планам в сентябре текущего года суждено сбыться, чего лично я искренне бы хотела, то мы впервые получим всенародно избранного губернатора, который станет по-настоящему объединяющей силой для большинства северян, так уставших от всевозможных политических распрей.  

 

16 май 11:55 | : Политика

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