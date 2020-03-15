Константин Щемелинин: Сегодняшний курс рубля – это еще не обвал

Курс рубля к твердым мировым валютам — это суммарный итог работы российской экономики, а нынешняя весна оказалась тяжелой для нее: упали мировые цены на нефть плюс самоизоляция из-за коронавируса.
Какова устойчивость экономики России в условиях действиях этих двух негативных факторов? Неизвестно. Но курс рубля уже пошел вверх! Где его предел?
Прежде всего, нужно сказать, каковы признаки обвала рубля — это резкий рост курса и плюс резкий рост ключевой ставки Центробанка — где-то порядка 15% годовых и выше. Так как сегодняшняя ставка около 5%, то нынешний курс — это еще не обвал рубля. Так что весеннее ослабление рубля — это еще цветочки, а когда будут ягодки?
Цыплят по осени считают, поэтому осень является началом времени «ягодок», а самые «спелые ягодки» следует ждать в феврале! Так уже было зимой 2014-2015 годов, когда девальвация рубля началась в октябре 2014 года и пришла к пику в феврале 2015 года. Почему сейчас должно быть иначе?
Каким будет пик девальвации? Может, курс рубля к доллару упадет до 100? Маловато для пика! 150-200-250 — это вполне реальный курс на пике девальвации, хотя может быть и 300.
Но есть и хорошая новость — после обвала рубль укрепится! Так уже было и после зимы 2015 года и после дефолта в августе 1998 года. Почему сейчас должно быть иначе?
После обвала курс рубля придет в соответствие с экономикой России как части мировой экономики, а значит, начнется рост, реальный экономический рост. Сильный он будет или слабый — это зависит от действий правительства России и мировой экономики, но многолетний рост будет обязательно.
Константин Щемелинин, крымский писатель