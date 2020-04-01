«Птенцы гнезда Михальчука» Бывший архангельский чиновник стал вице-губернатором Камчатки

Сергей Нехаев 4 мая займет должность вице-губернатора (пока врио) далекой Камчатки.
В Архангельскую область он попал из Приморья по приглашению экс-губернатора Михальчука и несколько лет занимал должность главы Агентства печати и СМИ в администрации региона. В журналистской среде оставил о себе сомнительные воспоминания – тот еще бутуз. Исчез вместе с шефом.
Нехаев вернулся на Дальний Восток, сделал неплохую карьеру в администрации Приморского края (дорос до вице-губернатора) и… неожиданно ушел на более низкую должность в Забайкалье – руководителем аппарата местного губернатора. И вот новое перемещение…
Наблюдатели считают, что в последние годы Нехаева используют в качестве «антикризисного менеджера», который отлаживает работу и едет дальше.
Даже странно, что он в Архангельске никак не проявил себя в этом качестве…