Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

18-я сессия Архангельской городской Думы: Годзиш отчитается за прошлый год… и многое другое

22 апреля начнет свою работу очередная сессия АрхГорДумы. Обещано соблюсти все меры предосторожности в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Возможно, это создаст определенные сложности в работе представителей СМИ, освещающих событие… но тут уж ничего поделаешь – вирус ковид ко всем относится без пиетета.

Прежде всего, наблюдатели выделяют в повестке первого дня отчет главы администрации Архангельска Игоря Годзиша. Не исключено, что именно к нему будет приковано внимание врио губернатора региона Александра Цыбульского, так сказать, более детальное знакомство с положением дел в городе, в котором ему предстоит жить и работать.

Целый блок вопросов посвящен облегчению участи представителей малого и среднего бизнеса – изменение ЕНДВ, освобождение от арендной платы за использование муниципального имущества (сверхактуально на период вынужденного простоя) и пр.

Ожидается утверждение параметров, по которым в дальнейшем граждане могут быть признаны малоимущими. Для данной категории это упростит получение жилья в социальный найм.

Депутаты решат – дать ли согласие МУП «Водоочистка» на совершение крупной сделки.

Один из самых интригующих моментов будущей сессии – народные избранники для самих себя будут ужесточать меру ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

Так же планируется включить в повестку рассмотрение деятельности МУП «САХ» за первый квартал текущего года. Напомним, это муниципальное предприятие все время жалуется на свое бедственное положение.

17 апрель 08:23 | : Политика

Главные новости


Смех во время чумы. «Сказки бабушки Галины» (экстренный противовирусный выпуск)
Предприниматели Архангельский области знают, как спасти малый и средней бизнес. В отличии от чиновницы Гореловой.
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2020 (165)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20