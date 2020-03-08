18-я сессия Архангельской городской Думы: Годзиш отчитается за прошлый год… и многое другое

22 апреля начнет свою работу очередная сессия АрхГорДумы. Обещано соблюсти все меры предосторожности в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Возможно, это создаст определенные сложности в работе представителей СМИ, освещающих событие… но тут уж ничего поделаешь – вирус ковид ко всем относится без пиетета.
Прежде всего, наблюдатели выделяют в повестке первого дня отчет главы администрации Архангельска Игоря Годзиша. Не исключено, что именно к нему будет приковано внимание врио губернатора региона Александра Цыбульского, так сказать, более детальное знакомство с положением дел в городе, в котором ему предстоит жить и работать.
Целый блок вопросов посвящен облегчению участи представителей малого и среднего бизнеса – изменение ЕНДВ, освобождение от арендной платы за использование муниципального имущества (сверхактуально на период вынужденного простоя) и пр.
Ожидается утверждение параметров, по которым в дальнейшем граждане могут быть признаны малоимущими. Для данной категории это упростит получение жилья в социальный найм.
Депутаты решат – дать ли согласие МУП «Водоочистка» на совершение крупной сделки.
Один из самых интригующих моментов будущей сессии – народные избранники для самих себя будут ужесточать меру ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.
Так же планируется включить в повестку рассмотрение деятельности МУП «САХ» за первый квартал текущего года. Напомним, это муниципальное предприятие все время жалуется на свое бедственное положение.