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Александр Цыбульский: Я выясню, куда уходит асфальт с архангельских дорог

В своем новом обращении к жителям региона через соцсети, ВРИО губернатора Архангельской области Александр Цыбульский остановился на состоянии дорог в областном центре. Специально уточнив, что из-за сегодняшней эпидемиологической ситуации он не может поездить по районам… но ничего жизнеутверждающего там тоже не рассчитывает увидеть.

В начале своего обращения, новый глава региона произнес классический архангельский афоризм: «Асфальт сходит вместе со снегом». Особенно его интересуют дороги, находящиеся на гарантийном периоде после прошлогоднего ремонта. Александр Валерьевич никак не может взять в толк – почему они уже в удручающем состоянии.

Чтобы понять все вышесказанное, Цыбульский собирается в самое ближайшее время совершить инспекционную поездку, в которую приглашает мэра Архангельска и чиновников дорожного блока областного правительства. Он изначально не верит в то, что всему виной «аномально теплая зима», скорее, рукожопость исполнителей муниципального заказа (оценка редакции).

По итогам инспекции, новый губернатор обещал отчитаться перед своими зрителями в социальных сетях.

 

17 апрель 07:10 | : Политика / Экономика

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