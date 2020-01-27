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Александр Цыбульский: Первые шаги

В архангельском обществе обсуждают первые шаги (деловые) нового главы Архангельской области. Пока многим нравится…

Так, на первой же своей планерке в правительстве региона Александр Цыбульский заявил, что в дальнейшем это мероприятие будет проходить в ином формате – чиновники не просто отчитываются о проделанной за неделю работе, а выходить с собственными инициативами – как лучше реализовать тот или иной проект. Плюс к этому повышается индивидуальная ответственность каждого за неисполнительность или формальный подход к задаче. Максимальная нацеленность на результат – вот новый тренд в работе администрации.

Также глава региона объявил войну излишней бюрократии в работе правительства и посетовал на низкий уровень цифровизации в управлении регионом. Из ближайших новшеств – трансляция заседаний правительства в режиме онлайн, как было при работе Цыбульского в Ненецком округе.

Как стало известно редакции из собственных источников, вчера к ближе к вечеру ВРИО губернатора посетил инфекционное отделение Архангельской областной клинической больницы, где на излечении находятся жители региона, которым не повезло подцепить коронавирус.

Что касается ожидаемых перестановок в правительстве. По устоявшейся традиции, при смене верховной власти в регионе министры и директора департаментов пишут заявления по собственному, кладут их на стол первого лица, и уже в его власти подписать или спрятать в папку до поры до времени.

Впрочем, эта процедура не отменяет личного разговора с каждой кандидатурой в отдельности. Не исключается, что кое-кто из сегодняшних замов и министров сам попросится на волю, так как изначально приходил работать именно с Орловым. Перовым из таких называют руководителя аппарата правительства Алексея Андронова. По мнению наблюдателей, в остальном большой кадровой чистки не будет, по крайней мере, до того момента, пока Цыбульский в названии своей должности не избавится от аббревиатуры врио.

Впрочем, если судить по ненецкому опыту первого лица, он в принципе предпочитает работать с местными кадрами – привез с собой из Москвы в Нарьян-Мар только Бездудного (нынешнего врио главы округа) и ещё одного москвича, отвечавшего в его администрации за культуру.  

07 апрель 07:39 | : Политика

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