Подчинённые познакомятся с губернатором Цыбульским «на удаленке».

Как мы уже сообщали, новый ио губернатора Александр Цыбульский прибудет в Архангельск уже сегодня. По данным нашей редакции из Москвы, хотя другие информагентства называют Нарьян-Мар.
По понятным причинам, традиционная пресс-конференция с новым главой региона откладывается до лучших времен… в лучшем случае, на месяц.
Однако чиновники смогут увидеть своего нового шефа на экране своих мониторов. Он будет представлен аппарату правительства региона, руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, депутатам облСобрания, главам муниципальных образований в режиме видеоконференцсвязи в связи с эпидемической ситуацией с обязательным соблюдением всех мер предосторожности.
Редакция надеется, что кое-кто из посвященных поделится своими впечатлениями от увиденного.
Пока же напомним, что в коротком телефонном интервью коллеге Азовскому («Эхо севера») новоназначенный признался, что все произошедшее стало для него полной неожиданностью.