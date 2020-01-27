Новости АОСД: Депутату-коммунисту Таскаеву за «золотые макарошки» достанется на орехи

Примерно полтора месяца назад в начале очередной сессии Архангельского областного Собрания член фракции КПРФ Леонид Таскаев вручил главе региона антипремию «золотые макарошки» (нечто покрытое позолотой в посуде).
Игорь Орлов никак не прореагировал на случившееся, просто убрал «подарок» под стол.
Таскаев в этот день чувствовал себя именинником.
Между тем, Комитет по этике и регламенту должен дать правовую оценку произошедшему.
Из представления спикера АОСД Екатерины Прокопьевой:
«Без разрешения председательствующего на сессии, не обращая внимание на неоднократные замечания председательствующего на сессии, Таскаев Л.Л. покинул свое место в зале заседаний, подошел к Губернатору Архангельской области Орлову И.А. и передал предмет, не относящийся к вопросам, рассматриваемым на данной сессии».
Мера наказания Таскаеву Л.Л. будет определена сегодня в рамках текущей сессии. Пока же депутат-списочник бодрится и захламляет соцсети длинным бравурными текстами.