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Новости АОСД: Депутату-коммунисту Таскаеву за «золотые макарошки» достанется на орехи

Примерно полтора месяца назад в начале очередной сессии Архангельского областного Собрания  член фракции КПРФ Леонид Таскаев вручил главе региона антипремию «золотые макарошки» (нечто покрытое позолотой в посуде).

Игорь Орлов никак не прореагировал на случившееся, просто убрал «подарок» под стол.

Таскаев в этот день чувствовал себя именинником.

Между тем, Комитет по этике и регламенту должен дать правовую оценку произошедшему.

Из представления спикера АОСД Екатерины Прокопьевой:

«Без разрешения председательствующего на сессии, не обращая внимание на неоднократные замечания председательствующего на сессии, Таскаев Л.Л. покинул свое место в зале заседаний, подошел к Губернатору Архангельской области Орлову И.А. и передал предмет, не относящийся к вопросам, рассматриваемым на данной сессии».

Мера наказания Таскаеву Л.Л. будет определена сегодня в рамках текущей сессии. Пока же депутат-списочник бодрится и захламляет соцсети длинным бравурными текстами.

25 март 11:09 | : Политика / Скандалы

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