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Агнцы и козлища. Пинежская районная прокуратура выдает индульгенции, освобождающие от кары за хамство

         Непростое сейчас время, противоречивое, турбулентное…

Политики неистовствуют, убеждая избирателя в своей полезности и эффективности. Но, за разговором, как правило, следят, перлов стараются не выдавать. Ведь оно и понятно – глупость, озвученная в пространство, через секунды будет выложена в сеть и тогда держись… либо засмеют, либо затроллят.

Помните, как представитель «Единой России» в Усть-Илимске Владимир Иващенко, обсуждая итоги выборов, назвал местных избирателей ограниченным стадом? «Вы даже не понимаете, что натворили. Вы **** в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования. Протест протестом, но мозги надо иметь… Вы – очень ограниченное стадо. Удачи вам. Могу лишь быть счастлив, что уже не живу тут», — написал Иващенко. Народ в сети тогда аж взвыл от бешенства на подобный спич небожителя.  

Периодически в сети обсуждаются глупости, сказанные в адрес простого люда зарвавшимися депутатами, как правило, заканчивающиеся отставкой последних из рядов своей партии. Тем не менее, факт остается фактом – через секунду озвученное или написанное может сорвать крыши рейтингам просмотров и сделать достоянием гласности. А это совершенно другой уровень ответственности «слуг народа» от разных надзорных органов…

Хотя… как сказал депутат Госдумы Виталий Милонов: «Нам не надо обращать внимания на чужих идиотов, у нас своих хватает. В конце концов, это право любой страны — иметь сумасшедшего депутата». Возможно, он себя и имел ввиду…

Зарвавшиеся «слуги народа», как правило, выплескивают свою дурь в адрес этого же народа, не трогая даже мыслями коллег по партии – «государевых людей». А то как же – корпоративная этика! Но наступили те светлые времена, когда  депутаты стали в открытую озвучивать свои мысли и в адрес чиновников!

 С этим замечательным открытием и хотим с вами поделиться.

 На большом публичном мероприятии в здании Пинежской администрации руководитель районной ячейки «Единой России» в процессе извержения грома и молний в сердцах назвала одного из глав поселений «козлом и идиотом». Все бы ничего, но шло публичное мероприятие... а тут «не шипко» образованный и зарвавшийся активист–депутат мало того, что публично оскорбляет законно избранного населением главу, но делает заложником публичного оскорбления второе лицо Архангельской области, присутствующее на мероприятии. Вот тебе и задача для прокуроров…

Ну как тут быть? Ведь еще совсем недавно «за козла» можно было сесть… ненадолго, но конкретно. А тут член «Единой России»! Как же надо извернуться прокурорской мысли, чтобы защитить и не обидеть члена партии. И защитили, и не обидели. Представитель прокуратуры постановил, что называть «козлом» чиновника - это не обидно, это не оскорбление, это вполне нормально!

Индульгенция выдана! Теперь получается, не только депутат, но и простой человек имеет возможность правильными с его точки зрения словами публично и прилюдно охарактеризовать кого угодно - руководителей поселений, районов и области, прокуроров и его заместителей, массу других представителей власти. Ура! Теперь можно!

Или мы что-то пропустили, и индульгенции Пинежской прокуратурой  выдаются только партийным секретарям?  Было бы обидно.

            Ждем разъяснений…

 

Жители Пинежского р-на Архангельской области      

 

20 март 08:48 | : Политика / Скандалы

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