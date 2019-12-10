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Молодежь хочет идти в армию по зову сердца, а не по приказу. Обсуждаем поправки в Конституцию

«Я с детства выбрал верный путь» (группа «Машина времени»)

Парламенту РФ предложили дополнительные поправки к Конституции, среди которых отмена всеобщей воинской повинности и добровольный призыв в армию в мирное время. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил отношение россиян к подобной инициативе. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Однозначно поддерживают добровольный призыв на военную службу 3 из 10 россиян, еще 22% относятся скорее положительно. Категорически против подобных поправок 28%, каждый пятый скорее против.

Среди мужчин значительно больше тех, кто полностью поддерживает проект, чем среди женщин: 35 и 24% соответственно.

Чем моложе респонденты, тем больше среди них однозначных сторонников инициативы: 43% среди молодежи до 24 лет и всего 21% среди граждан старше 45 лет.

С ростом уровня доходов число россиян, которые однозначно поддерживают добровольный призыв в армию, снижается: 35% среди граждан с заработной платой до 30 тыс. руб. в месяц и 23% среди россиян, зарабатывающих более 80 тыс. руб.

SuperJob отмечает, что служба в армии нередко является преимуществом при приеме на работуарламенту РФ предложили дополнительные поправки к Конституции, среди которых отмена всеобщей воинской повинности и добровольный призыв в армию в мирное время. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил отношение россиян к подобной инициативе. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Однозначно поддерживают добровольный призыв на военную службу 3 из 10 россиян, еще 22% относятся скорее положительно. Категорически против подобных поправок 28%, каждый пятый скорее против.

Среди мужчин значительно больше тех, кто полностью поддерживает проект, чем среди женщин: 35 и 24% соответственно.

Чем моложе респонденты, тем больше среди них однозначных сторонников инициативы: 43% среди молодежи до 24 лет и всего 21% среди граждан старше 45 лет.

С ростом уровня доходов число россиян, которые однозначно поддерживают добровольный призыв в армию, снижается: 35% среди граждан с заработной платой до 30 тыс. руб. в месяц и 23% среди россиян, зарабатывающих более 80 тыс. руб.

SuperJob отмечает, что служба в армии нередко является преимуществом при приеме на работу.

04 март 11:08 | : Политика

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