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Новости партстроительства: «Единая Россия» уходит в историю?

Как наперебой сообщают сегодня федеральные СМИ, ссылаясь на оппозиционный ресурс «Медуза», который, в свою очередь, кивает на собственные источники в высших кругах «партии власти», «Единая Россия» готовится к серьезному ребрендингу.

Связано это с низкой популярностью партии в народных массах в преддверии парламентских выборов 2021 года, о чем говорят последний социологические опросы. В основном за «ЕР» голосуют по принципу – «другие еще хуже».

По замыслу партийных реформаторов, «Единая Россия» объединиться с ОНФ, причем пока не ясно, кто кого поглотит в этом дуэте. Напомним, при объединении партии «Единства» с партией «Отечество – вся Россия» первая поглотила вторую практически без остатка.

Изменится и партийное название… но в нем гарантировано останется слово «Россия» с новым прилагательным.

В новой партии не будет единого формального лидера, духовный понятно кто, но три сопредседателя.  СМИ называют три малоизвестные широкому кругу читателей фамилии - руководителя исполнительного комитета ОНФ Михаила Кузнецова, вице-спикера ГосДумы Александра Гордеева и гендиректора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой.

Нынешний председатель ЕР Дмитрий Медведев отойдет от партийных дел и полностью сосредоточится на своей новой работе в Госсовете.

Судя по всему, партийный ребрендинг произойдет в конце этого года, чтобы большинство избирателей не успели разобраться, что к чему и кто к кому.

Впрочем, наблюдатели от редакции не удивятся, если в ближайшие дни руководство «Единой России» выступит с опровержением этих слухов.

26 февраль 07:50 | : Политика

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