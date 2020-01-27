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Ирина Чиркова: Президент услышал нас и убрал неэффективное правительство

Депутат Архангельского областного Собрания, лидер фракции «Справедливая Россия» Ирина Чиркова поделилась своими впечатлениями от поездки в Москву на заседание Палаты депутатов своей партии:

Вчера в Москве состоялось расширенное заседание Палаты депутатов СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, в котором приняли участие около ста самых активных членов СР в представительных органах власти со всей России - от Госдумы до сельских поселений. Поморье представили я и мой замечательный коллега, председатель Совета депутатов города Котлас Александр Степанов. Ну, а возглавляет Палату уже несколько лет наш депутат Госдумы Ольга Епифанова.

Сегодня партия СР - единственная политическая сила в стране с ярким социальным характером и социал-демократической программой. Именно СР защищает интересы трудового человека, требует государственного приоритета для сфер здравоохранения, образования и культуры, предлагает справедливый подход в ЖКХ. Трудно сосчитать, сколько раз депутаты СР вносили в Госдуму и закосбрания регионов законодательные инициативы о «детях войны», прямых выборах глав МО, прогрессивной шкале налогообложения, снижении налогов и тарифов, повышении социальных выплат и многие другие. Увы, партия власти, ставшая политическим монополистом, не позволяет эти инициативы реализовать. Пока.

По убеждению Сергея Михайловича Миронова, который выступил с интереснейшим докладом, это «пока» скоро закончится. Именно СР своими экспертными проработками и заключениями по ключевым проблемам страны регулярно доказывала Президенту несостоятельность и неэффективность Правительства, которое и ушло в отставку. Уход с поста премьер-министра, являющегося лидером партии власти, говорит о многом. Монополист не справляется, население страдает, у людей растёт запрос на справедливые решения.

Сергей Михайлович рассказал, что экспертный совет партии совместно с депутатами разработал и передал новому Правительству РФ перечень приоритетных государственных задач, которые, по мнению СР, должны быть взяты в работу нового кабинета министров. Это меры по борьбе с бедностью и социальным неравенством, поддержка материнства и детства, возрождение прямого бюджетного финансирования здравоохранения и главное - возврат к прежнему возрастному принципу выхода на пенсию. Исполнения этих задач СР будет требовать и добиваться.

Прозвучало множество докладов - от научных до прикладных. Мы обсудили лучшие закинициативы и проекты, которые будут полезны для многих регионов и городов. Обмен опытом среди депутатского корпуса разных уровней - бесценный багаж в работе и интересное сравнение условий жизни и чаяний людей в разных частях нашей огромной страны.

Ну, а в неофициальной части мероприятия женская часть СПРАВЕДЛИВОГО депутатского корпуса преподнесла коллегам-мужчинам сладкий подарок в преддверии Дня защитника Отечества.

21 февраль 10:51 | : Политика

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