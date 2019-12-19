Товарищ Брекзит, или Как Англия Прибалтике подсуропила

За всей это надуманной кутерьмой (оценочное мнение автора) вокруг очередной эпидемии made in Chine (ежедневный подсчёт заболевших и умерших… цифры пока не впечатляют), Великобритания тихо-тихо вышла из Евросоюза.
И никакой трагедии, мировые рынки в данный исторический отрезок реагируют исключительно на медицинские новости. Да так активно, что волей-неволей закрадывается подозрение – уж не фармакологи ли всё это замутили? Профессия-то циничная… с них станется.
Так что происходит на Туманном Альбионе? Борис Джонсон празднует очевидную победу. Самомнение блондина растёт, когда-то он был сторонником Евросоюза, а как перестал, сразу всё и рухнуло.
Королева-мать? По-моему, в своём элегантном возрасте она уже плохо ориентируется в новомодных политических течениях. Но где-то глубоко внутри должна быть довольна – её исключительное королевство (когда-то «владычица морей» и прочая, и прочая) вышло из общеевропейской тусовки, где даже политические карлики и экономическое нищебродие имели равное право голоса, что всегда бесило мировую аристократию.
А как те, кто попроще? По вопросу брекзита британский избиратель разделился практически пополам, перевес в считанные проценты. При том, что именно их страна имела особые преференции – национальную денежную единицу в виде знаменитого английского фунта (одна из самых стабильных валют в мире) и отсутствие въездного шенгена. То есть, сами британцы куда угодно могут, а вот к ним самим вспотеешь визу оформлять. По малейшему подозрению отказ, у сотрудников их посольства в Москве настоящее хобби тайных агентов КГБ выявлять.
Тем не менее, чем дальше в Объединённую Европу, тем больше минусов видели в этом британцы. Не в последнюю очередь, в политике по приёму беженцев из стран Третьего мира. Напомню, в Британскую империю исторически входили много восточных и африканских колоний, уроженцы которых, кто мытьём, кто катаньем, но пробирались на ПМЖ в метрополию. Однако именно после начала политики мультикультуризма Лондон из белого города превратился в город… загорелых, это хорошо видно приезжим. Ну и сопутствующие этому процессу грязь на улицах, рост преступности, гомон восточного базара и вопли муэдзинов. Даже странно, что в эту «воронью слободку» до сих пор стремятся наши миллиардеры со своей Рублёвки (тоже не вполне идентичной в национальном отношении). А уж совсем простым избирателям как бритвой по карману - они вдруг стали неконкурентоспособными на рынке труда, потому что вновь прибывшие на тех же позициях занимаются откровенным демпингом в части заработной платы на работах, связанных с физическим трудом, особенно тяжёлым. Плюс ощущение своего социального неравенства, ведь демпингующие ещё и всякие пособия получают, льготы. О проблемах коммуникации с «понаехавшими» соседями, разнице менталитетов и трудностях перевода… что в значительной степени составляет ощущение комфортности бытия, говорить излишне.
А ещё… да-да, не смейтесь… менталитет островитян. Вроде бы рядом материковая Европа рядом, какой-то Ла-Манш разделяет… но британцы чувствуют свою индивидуальность, гордятся ей и подсознательно противятся интеграции в европейское сообщество, так близкое им по культуре. Об этом ещё Черчилль нацию предупреждал, правда, исключительно по военному поводу.
Ну вот, свершилось. И…
«Будто от нищеты диккенсовских времен мы были спасены только благодаря просвещенным правилам ЕС и будто только благодаря Брюсселю мы больше не планируем отправлять детей чистить дымоходы». Это Борис Джонсон, британский премьер, отбивается от обвинений в том, что его страна пойдёт по нецивилизованному пути, освободившись от груза общеевропейских понятий. В обвинениях явные отголоски зависти…
Но что и говорить, соблазн есть, особенно для консервативных британцев, изменить современные стандарты и ограничения в той же торговли и, к примеру, социальной политике, что, на взгляд многих, мешает экономическому развитию страны.
Но эта палка о двух концах, как когда-то говорила моя одесская бабушка, прыская в платочек. Дальше Британия будет взаимодействовать с Евросоюзом в торговой сфере в соответствие с правилами Всемирной торговой организации (ВТО). То есть, окончательно покинет зону свободной торговли, став в один ряд с другими внешнеторговыми партнерами Евросоюза, не являющимися его участниками. Это в первую очередь ударит по немецкой промышленности, имеющей тесные деловые связи с Соединённым Королевством. Но и британские предприятия понесут убытки, по крайней мере, на начальном этапе. Что может потянуть за собой не только рост розничных цен (а за этим и все остальные цены), но и увольнения. Разъяснили эти нюансы доступным языком уже упомянутым простым избирателям «от сохи и от станка»? Сильно сомневаюсь.
Ещё один повод для опасений. Среди самых ярых противников брекзита много высококлассных специалистов из разных областей экономики и культуры. В знак протеста они могут покинуть страну, благо таким найти себе применение что в материковой Европе, что за океаном (родной английский им в помощь) не составит особого труда. В своё время именно активный приток мозгов стал одним из ключевых факторов, благодаря которому Лондон достиг нынешних высот в финансовом мире. Сейчас пойдёт обратный процесс – их утечка. Вероятность такого развития событий почти стопроцентная, осталось определить интенсивность.
Впрочем, тут хитрый Джонсон подстраховался, заранее объявив, что теперь его страна в иммиграционной политике будет придерживаться канадского принципа. Что это означает на практике – Британия перестаёт распускать нюни по любому факту нарушения прав человека в странах третьего мира (за исключением вопиющих случаев с широкой международной оглаской), а принимает к себе только необходимых для национальной экономики специалистов.
Однако не стоит даже высококлассным инженерам спешить паковать чемоданы и заказывать авиабилеты до «Хитроу» в один конец. Современная Англия ориентирована, прежде всего, на оказание услуг (в том числе финансовых), поэтому в ней так комфортно жить. Промышленность же формирует лишь 16% ВВП, причём эта доля стабильно снижается на протяжении полутора десятков лет. Причина в неконкурентоспособности из-за высоких цен, обусловленных как высоким качеством выпускаемой продукции, так и сравнительно высокой даже по меркам других европейских стран оплатой труда.
Но ведь как-то живут… всем на зависть.
Впрочем, есть вероятность, что грядущие на британскую экономику экономические трудности выпихнут из страны многих понаехавших. Прежде всего, поляков, эстонцев и латышей, чей счёт идёт уже на сотни тысяч. Но и дома их особо не ждут, при том, что зарплата гипотетического лондонского дворника будет повыше, чем у таллиннского инженера или варшавского хирурга. То есть, в связи с британским брекзитом проблемы получат уже эти страны…
…не самые расположенные к нам. Опять везёт России!
Леонид Черток