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Виктор Павленко: Архангельск был и остается северным форпостом России

Сенатор от Архангельской области Виктор Павленко принял участие в VIII Рождественских Парламентских встречах, прошедших в Совете Федерации в рамках международных Рождественских образовательных чтений.

         Как сообщил Виктор Павленко, Встречи прошли под председательством главы Совета Федерации Валентины Матвиенко и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Рождественские чтения посвящены теме «Великая Победа: наследие и наследники».
        «В этом году, объявленном Президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы у Рождественских чтений особая роль – они открывают череду мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ключевым вопросом является сохранение исторической памяти, а также понимание жителями нашей страны своей роли как наследников Победы», - отметил Виктор Павленко.
         Сенатор подчеркнул, что необходимо особое внимание уделить развитию патриотического воспитания, с опорой на проекты, которые успешно реализуются на местах. В частности он продолжит поддерживать проект «Бессмертный экипаж Северных конвоев» - формирование отдельной колоны в составе Бессмертного полка в Архангельске.

         «Архангельск – Город Воинской Славы имеет огромный опыт в деле сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Вклад нашего города в Победу трудно переоценить. В самый тяжелый и сложный – 1941 год столица Поморья стала главным портом, принимавшим союзные конвои. Именно здесь – в стратегическом опорном центре Арктического фронта были заложены основы антигитлеровской коалиции. Опыт сотрудничества великих мировых держав, родившийся здесь, на Русском Севере, сегодня как никогда востребован. Но главное – это подвиг архангелогородцев, наших ветеранов, великой силой духа победивших врага», - подчеркнул Виктор Павленко.
        По словам сенатора, в рамках национального проекта «Культура» до конца 2024 года запланировано создание 180 памятных мест, связанных с военной историей России. Наш город достоин того, чтобы одно из них появилось именно в Архангельске.

29 январь 09:58 | : Политика

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