Мишустин и Ко. Правительство путинского недоверия

Итак, у нашей страны (Российская Федерация) появилось новое правительство.
Лучшее, чем…? Я вспоминаю правительство времён позднего Брежнева. Вот, где был позор, так позор, хоть у каждого кресла в президиуме ставь совочек с метёлочкой для сыплющегося песка. Так эта геронтократия достала, что в правительство новой России пришли младореформаторы. Которыми многие до сих пор недовольны. Впрочем, недовольство властью не самое плохое для демократической страны в целом, и в частности для её интеллигентской прослойки.
Что такое правительство позднего Путина? Президент не скрывает, что делает ставку на молодых технократов. То есть, их политические взгляды в этой конструкции должны стоять на 5-10 местах? Ан нет, кого не проверь, все или члены, или сторонники «Единой России». Но это, конечно, не специально… жизнь заставляет.
И все карьеристы, а как без этого? В большинстве биографий чётко просматривается тенденция – сразу после вуза работа в госструктурах. То есть, с молодых лет начал карабкаться, карабкаться. Всё-таки жить стало проще – при господстве одной идеологии подобные звёздные карьеры надо было начинать с парткомов-райкомов-горкомов, сейчас без этого можно обойтись. Какой-никакой, а воздух.
Молодость большинства новых министров шепчет о том, что свою профессиональную карьеру они начинали уже при Путине. То есть, не знают ни советской системы, ни либеральной ельцинской. Без стереотипов. А когда не с чем сравнивать, теперешняя жизнь кажется абсолютно счастливой (я конкретных людей на конкретных должностях имею ввиду).
И всё-таки, не часто ли у нас меняются правительства?
«Армянское радио» спрашивают – почему сын генерала никогда не станет маршалом? Потому что у маршала тоже есть сын». Это анекдот из моей же статьи о новом правительстве нового путинского срока, датировано 21-м мая 2018 года. И что, меньше, чем за два года успели себя дискредитировать?! Кто как… кто как. Тот анекдот я рассказывал про конкретного чела - Дмитрия Патрушева, сына Николая. В молодом банкире кто-то прозорливый узрел задатки руководителя всем сельским хозяйством некогда аграрной России. Отмечу, что должность сия у нас исторически считается «расстрельной» - на огромной территории от Калининграда до Камчатки то засуха, то ливни. Думал, временно поставили, попробовать, а потом перекинут куда-нибудь на волейбол. Ан нет, именно он и удержался. Вы что-нибудь слышали о рекордных удоях в последние два года? Загадка…
Удержалась и Татьяна Голикова («мадам Арбидол») на посту вице-премьера по социалке. Слухи разные ходят – от компромата в её ридикюле, собранного во время управления Счётной палатой, до долевого участия кремлёвских небожителей в бизнес-предприятиях её мужа Христенко. Пусть себе… её саму не каждый день и в телевизоре показывают.
Главное, что сохранили свои посты министр иностранных дел и министр обороны, они-то и есть главное правительство с широкими сферами влияния. Значит, с курса не сойдём (правильность его – предмет для отдельной дискуссии).
Ой, чуть на забыл про главу кабинета. «Наполовину наш» - так по-доброму отозвался о Михаиле Мишустине губернатор Архангельской области Игорь Орлов, намекая на котласские корни второго лица в государстве. Это премьера к чему-то обязывает перед регионом? И правильно, что нет, к чему такая местечковость…
В интернете больше обсуждают стати главы кабмина (говорят, он сидя смотрится солидно, в пол телевизионного экрана, но как встанет, хоть плачь), и его заработки. Последнее, как обычно, самое вкусное – откуда да от кого? Нет, чтобы порадоваться за человека! Но это опять же не в национальных традициях. Увлекательнейшее чтиво - доходы Трутнева составили 538,4 млн рублей, Мантурова - 434 млн, Патрушева - 183,8 миллиона. Глава правительства Михаил Мишустин заработал всего 19 миллионов рублей, зато его супруга богаче в 2,5 раза. Ее доход за 2018 год составил 48 миллионов рублей. Многие интересуются – откуда у людей такие деньжищи? Мне же непонятно другое – зачем с такими деньгами ходить на заседания правительства, где тебя могут отчитать, как мальчишку (девчонку). Где ваша миллионерская гордость, богатеи?!
Моё внимание, конечно, привлекла новенькая министр культуры Ольга Любимова. Во-первых, из-за неприязни к её предшественнику сразу по нескольким пунктам (о которых писано не единожды). Но, прежде всего, потому что считаю – этот пост можно позволить отдать либералу (каким был, например, Швыдкой). При патриотах (как Мединский) в стране то тут, то там начинают появляться памятники Грозному и бюсты Сталина… объясняй потом зарубежным товарищам, что это дело вкуса отдельных личностей и никуда назад Россия не катится.
О Любимовой разные разговоры ходят. Особенно яркая характеристика от киношных – за два года работы в управлении киноиндустрией она никому не сделала ничего плохого, что по нашим временам уже немало. Правда параллельно по интернету гуляют её юношеские откровения о нелюбви к музеям и экскурсиям, равнодушии к опере и балету. А что, по этим пунктам я с ней солидарен. Ещё учтите, что женщина в двадцать с небольшим и женщина под сорок – часто два разных человека. Что же касается её работы на телевидении, то по себе знаю – работают над тем, подо что дали финансирование. Это касается даже авторских программ, не говоря уже о прикреплённых сотрудниках.
Впрочем, мои знакомые с Первого канала не испытывают насчёт этого назначения радужных надежд. Будем готовы к любому варианту. Тем более что стилем поведения и смелыми высказываниями в социальных сетях, бывшая Оля (кто теперь рискнёт называть её панибратски по имени) совсем не тянет на славных предков, упомянутых в её расширенной биографии (как Петя Толстой не тянет на прадеда Льва).
Так что же ждут от нового правительства? Путин намекал на прорывные свершения в экономике. Типа, в них самая загвоздка, с остальным более-менее. Но тогда зачем было менять министра спорта, и оставлять на своём посту министра промышленности и торговли? Логическая неувязочка…
Лично у меня складывается ощущение, что это очередная спецоперация, где Мишустин играет более значимую роль, чем «технического премьера» (новая обидная кремлёвская обзывалочка). С ним было заранее всё оговорено и предложено подобрать подчинённых на свой вкус и цвет. Или по компромату, который имеется у каждого уважающего себя налоговика подобного ранга (не зря же в новом кабинете парочка людей с весьма сомнительным прошлым). Ну и сам он на крючке у силовиков… а как без этого?!
Но и нервничать по поводу нового состава российского правительства обывателям не советую. Помните, что директора своей управляющей компании вы зависите гораздо больше, чем от министра обороны…
Леонид Черток