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Вам с ними жить. В новом составе российского правительства есть безобидные люди

Первым полный список огласил Интерфакс.

Итак:

Все министры силового блока кабинета министров, за исключением Минюста, сохранили свои посты в новом правительстве. Сергей Шойгу остался министром обороны, Евгений Зиничев - главой МЧС, Владимир Колокольцев - главой МВД России.

На должность министра юстиции РФ указом президента назначен вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко.

Согласно документу, Антон Силуанов сохранил пост министра финансов, Денис Мантуров остался главой Минпромторга РФ, Сергей Лавров - министром иностранных дел РФ. Евгений Дитрих вновь назначен министром транспорта. Министром энергетики остался Александр Новак, министром природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин. Дмитрий Патрушев продолжит выполнять обязанности министра сельского хозяйства РФ.

Минэкономразвития РФ возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников. Министром труда назначен замминистра финансов Антон Котяков. Владимир Якушев переназначен министром строительства.

Вместе с тем, своих должностей лишились все министры социального блока прошлого правительства. Министром здравоохранения вместо Вероники Скворцовой назначен руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко, министром культуры РФ вместо Владимира Мединского стала глава департамента кинематографии Ольга Любимова. Во главе министерства просвещения встал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, а министром науки и высшего образования назначен Валерий Фальков.

P.S. Самым показательным к состоянию внутренней политики России наблюдателям от редакции показался комментарий профессиональных кинематографистов к назначению Ольги Любимовой министром культуры – она не сделала никому плохо… что сегодня уже не мало.

22 январь 08:40 | : Политика / Культура

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