Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Король мемов. Чем запомнился Д. Медведев на посту председателя Правительства

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел открытый опрос, в рамках которого спросил у россиян об их ассоциациях с деятельностью Дмитрия Медведева на посту Председателя Правительства РФ. В нем приняли участие экономически активные граждане России старше 18 лет.

 

20% россиян вспоминали премьер-министра в связи с проведением Чемпионата мира по футболу; строением и запуском Крымского моста; законом о роуминге; введением цифрового ТВ; борьбой с коррупцией; введением электронного документооборота, борьбой с курением и алкоголизмом, законом о суверенном рунете и другие законы и нововведения.

С юмором россияне вспомнили облетевшие весь мир мемы, где Д.А. Медведев якобы спит; фотографии премьера с любимыми гаджетами; видео с танцами и проч.

13% опрошенных упомянули пенсионную реформу и повышение пенсионного возраста.

По 1% опрошенных вспомнили реформу образования и медицины, расследованием Навального, Нацпроектом «Сколково», Программой Доступное жилье, развитием Дальнего Востока.

Многие респонденты поделились негативными воспоминаниями, знаменитая фраза: «Денег нет, но вы держитесь», стала цитатой, которая прочно вошла в наш лексикон. Ее запомнили 17% опрошенных. Также 2% связали свои воспоминания о Д.А. Медведеве с повышением НДС, ростом цен и общим снижением уровня жизни населения.

13% опрошенных затруднились с ответом, 28% не смогли вспомнить события, связанные с деятельностью Премьер-министра, 13% респондентов высказались в целом отрицательно.

20 январь 12:33 | : Политика

Главные новости


Раз Медведь, два Медведь... и немного любви. В чём смысл конституционной реформы?
Кинофестиваль Arctic Open вошел в ТОП «Лучшие события 2020 года в России»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2020 (126)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)

Деньги


все материалы
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20