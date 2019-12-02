Король мемов. Чем запомнился Д. Медведев на посту председателя Правительства

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел открытый опрос, в рамках которого спросил у россиян об их ассоциациях с деятельностью Дмитрия Медведева на посту Председателя Правительства РФ. В нем приняли участие экономически активные граждане России старше 18 лет.
20% россиян вспоминали премьер-министра в связи с проведением Чемпионата мира по футболу; строением и запуском Крымского моста; законом о роуминге; введением цифрового ТВ; борьбой с коррупцией; введением электронного документооборота, борьбой с курением и алкоголизмом, законом о суверенном рунете и другие законы и нововведения.
С юмором россияне вспомнили облетевшие весь мир мемы, где Д.А. Медведев якобы спит; фотографии премьера с любимыми гаджетами; видео с танцами и проч.
13% опрошенных упомянули пенсионную реформу и повышение пенсионного возраста.
По 1% опрошенных вспомнили реформу образования и медицины, расследованием Навального, Нацпроектом «Сколково», Программой Доступное жилье, развитием Дальнего Востока.
Многие респонденты поделились негативными воспоминаниями, знаменитая фраза: «Денег нет, но вы держитесь», стала цитатой, которая прочно вошла в наш лексикон. Ее запомнили 17% опрошенных. Также 2% связали свои воспоминания о Д.А. Медведеве с повышением НДС, ростом цен и общим снижением уровня жизни населения.
13% опрошенных затруднились с ответом, 28% не смогли вспомнить события, связанные с деятельностью Премьер-министра, 13% респондентов высказались в целом отрицательно.