Опрос: Россияне скептически относятся к Мишустину на посту премьера

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел открытый опрос об ожиданиях россиян от нового Председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Экономически активным респондентам старше 18 лет было предложено ответить на вопрос «Что вы ожидаете от нового премьер-министра России Михаила Мишустина?». Респондентам была дана возможность высказать несколько вариантов ответа.
Так, 10% опрошенных ожидают повышения уровня благосостояния России, 9% ждут перемен к лучшему и общего улучшения во всех сферах жизни страны.
6% респондентов выразили надежду на стабилизацию экономики и процветание страны, 5% пожелали новому премьеру работы на благо народа, успешного выполнения задач президента и своих обязанностей.
По 2% участвовавших в опросе россиян надеются на отмену пенсионной реформы, снижение налогов, увеличение размера выплат и пособий, развитие системы образования и снижение уровня безработицы, улучшение качества медицинского обслуживания, а также ожидают от М. Мишустина активных мер по борьбе с коррупцией.
По 1% опрошенных высказали надежды на снижение цен на бензин, продукты питания, ЖКХ, рост промышленности, «белых» зарплат и выведение бизнеса из тени, создание эффективной команды кабинета министров, а главное – на наведение порядка в стране и справедливость.
23% участников опроса не высказали никаких ожиданий в связи с приходом нового кабинета министров, 25% высказали отрицательные ожидания, 9% затруднились с ответом.