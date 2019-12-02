Забродившее ткемали. Абхазия зашла в политический тупик

Впервые я попробовал знаменитый соус ткемали как раз в Абхазии. В 1977 году в Гаграх, куда меня затащила собственная мама – помочь прийти морально в себя и подлечить нервную систему, подорванную московскими излишествами, перед уходом в Советскую Армию. Юг, бархатный сезон, впереди два года полного воздержания… и рядом мама, разве это отдых в 18 мальчишеских лет? В итоге пляж, шашлык на ужин и немного домашнего вина для улучшения аппетита.
Шашлык шёл как раз с ткемали. Соус так понравился, что ел его с лавашом прямо из плошки. Но однажды недобросовестные частники с колхозного рынка подсунули нам забродивший продукт. Тьфу, гадость… как обычно бывает с любой просроченной вкуснятиной.
Второе неприятное воспоминание, связанное с этим действительно благословенным краем, относится к 1986 году и съёмкам телевизионной (не очень удачной) версии гранинского романа «Иду на грозу». Самое начало Перестройки. Никто тогда не представлял, куда заведёт страну «новое мЫшление» (по Горбачёву), но сухумские таксисты уже мечтали – «нас скоро Амэрика купит», и довольно потирали руки… как будто доллары пересчитывали. Было обидно. Не за себя, мы-то там в командировке за госсчёт. За русских Вань-Мань с семействами, отдающих этим жлобам сэкономленные за зиму трудовые червонцы. Цены на тот момент уже поползли вверх – за раскладушку под южными звёздами брали минимум пятёрку с носа (хоть спи на ней втроём).
Куда завели эти мечты абхазов, вы хорошо помните. До настоящей гражданской войны и изоляции. Впереди было почти двадцать лет безвременью, пока не возникла ситуация с Южной Осетией, когда вслед за ней Абхазия прыгнула под тёплое хлебосольное крылышко успевшей окончательно встать с колен России. Теперь по данным из открытых, но не всегда официальных источников бюджет непризнанной республики на ¾ состоит из преференций (подачек) России. Что делать, если местный турбизнес в основном ориентирован на российского туриста (тех, кому элитный Сочи не по карману), а экспорт мимозы и мандаринов крайне ограничен во времени.
Это уже не первый кризис президентской власти в Абхазии. Который зреет-зреет, а потом вылетает пробкой из бутылки с прокисшим ткемали. Президент Рауль Хаджимба – «Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране». Словосочетание сохранение стабильности означает одно – там мог бы вспыхнуть кавказский майдан… мандариновый майдан. Опасен он тем, что в вдоволь повоевавшей республике на руках осталось много оружия. Не только гладкоствольного, но и нарезного. Да что там нарезного… у кого-то в глубине мандариновой плантации наверняка стоит танк на боевом ходу, закамуфлированный под стог и смиренно ждущий своего часа… кавказцы - народ припасливый, хозяйственный.
Сегодняшний кризис примечателен ещё и тем, что начался почти сразу после оглашения результатов последних выборов, оппозиция решила, что Хаджимба стырил победу. В маленькой стране, где кунаки стоят друг за друга горой, а родственные вендетты не такая уж забытая традиция… короче, всё что угодно может произойти.
Кто такой этот Рауль Хаджимба? Он долгое время сам был оппозиционен прежней исполнительной власти. В то время главу этой республики по самостоятельности вполне можно было причислить к губернаторам российских регионов – всё делалось с оглядкой на мнение Москвы. Что части населения не нравилось… а как же исконная абхазская гордость?! На этом оппозиционер Хаджимба и сыграл – он не считал Абхазию должником России. По той его логике, мы (россияне) должны были на свои деньги (с учётом местных откатов) восстановить всю инфраструктуру и тихо удалиться вон. Да, ещё запретить всем своим туристам вылет на египетско-турецкие курорты, пока они хотя бы по одному разу не сфотографируются на фоне гагринских пальм.
За это нам (якобы) обещали создать буферную зону в случае сухопутного нападения агрессивного Тбилиси на беззащитный олимпийский Сочи (что, как мы знаем, не случилось). Насчёт дешёвого летнего отдыха даже иронизировать не хочется, прилагательное «дешёвый» на Кавказе в принципе не приживается.
Ещё у Хаджимбы была своя антикризисная программа преобразований под громким названием «75 шагов к справедливой и благополучной жизни в Абхазии», и вся пестрела словами «создадим», «разработаем», «усилим», «увеличим», но без каких-либо конкретных предложений и рекомендаций к действию. Например, в ней содержалось обещание «разработать демографическую программу». И главный пункт: «предусмотреть выплату пособий за каждого родившегося ребенка в размере не менее 50 тысяч рублей». Надо объяснять, из чьего кармана собирались брать эти деньги? Вот и я думаю, что лишнее… свой бюджет маткапитал еле-еле тянет.
И всё-таки в 2014-м Рауль приходит к власти посредством «Мандаринового майдана». Опираясь, в том числе, на такую тёмную силу, как «пиковая масть» - в Абхазии, как когда-то в Грузии, на один микрорайон приходится по три «вора в законе», только из последней они не так дано перебрались поближе к морю. Вы обратили внимание, что в последние годы с той стороны поступало совсем мало сообщений по официальным каналам? Просто хвастаться был особо нечем, да и Крым с Донбассом эту информационную нишу плотно заняли. Причём абхазская власть даже не заикалась о том, чтобы вступить с Россией в более близкие, тем более, взаимовыгодные отношения, используя нас, простите за простонародное выражение, как лохов. И пусть вас не обнадёживает, что в блогах расхваливают тамошний отдых (с намёком на горячее желание местных мужчин), эти зазывные тексты спокойно можно отнести к понятной всем народной дипломатии (женский вариант «секс-туризма»).
То, что с экономикой там полный швах, понятно без аналитики, на соседнюю Грузию посмотрите. Но в дополнении к этому есть у Абхазии такая проблема, как этнократический характер маленкого государства. Что сие означает? По их конституции президентом республики может стать только этнический абхаз, что фактически вытеснило представителей иных национальностей на обочину политической жизни.
И не только политической. Вот данные, датированные 2014-м годом, вряд ли с тех пор положение нацменьшинств улучшилось. Численность жителей Абхазии сократилась в следующих пропорциях -
армян - на 41,4% (в Сухуми - на 54,5%),
русских - на 68,7% (в Сухуми - на 65,4%),
грузин - на 80,8% (в Сухуми - на 96,3%),
греков - на 86,6% (в Сухуми - на 90,5%).
Как вам такие статданные? Республика даже не варится, она медленно томиться в своём национальном котле, её территорию давно покинули высококлассные специалисты нетитульной национальности, а свою замену ещё вырастить надо.
Мало того, по абхазским законам приобретать там недвижимость может только гражданин Абхазии, что делает невозможным приход в республику инвесторов, даже российских. Зато есть случаи откровенного отжима собственности у российского бизнеса, как, например, случилось с торговым комплексом «Континент» в Гагре. В чём, естественно, приняли участие упомянутые выше «пиковые», а государство на это только руками развело. О каких сторонних инвестициях может идти речь?
Сейчас ситуацию пытается разрулить сам Влад Сурков, поставленный Кремлём соглядатаем над непризнанными республиками. Наверное, он подберёт более сговорчивого и управляемого президента, который вряд ли пойдёт на изменение конституции в сторону этнической либерализации (его за это просто тихо прирежут местные интересанты). И что дальше? Абхазия снова в тупике…
…только зачем России лезть за ней туда же?
Леонид Черток