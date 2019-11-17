Израиль: Предвыборный Пуримшпиль. Международные итоги года

Вторые президентские выборы Трампа всё ближе. В прошлом году в это же время я прогнозировал, что неистовый Дональд будет набирать очки у своих потенциальных избирателей (это такая личность, что, если кто-то её люто ненавидит, то переубеждать бесполезно).
Он и набирал. До того, что демократы объявили ему импичмент. За год до перевыборов… это ж надо так бояться очередного успеха противника и собственного фиаско. Причём с противной стороны пока неясно с кандидатом, никак не могут подобрать равновеликую фигуру.
Из прошлогодних Итогов - Меня не покидает ощущение, что прошедшие с избрания два года готовит американского избирателя к тому, что завтра разведётся. Или примет ислам и заведёт себе вторую Меланью… по моложе первой. Или объявит войну Австралии… просто так, почему нет?
Э, нет, Трамп оказался ещё хитрее. Взял и встретился с самым, как казалось, принципиальным внешним противником – Ким Чен Ыном. Главой единственного оставшегося на Земле государства, исповедующего ортодоксальный коммунистический режим (в других подобных местах давно введена частная собственность, пусть и соседствующая с тоталитарной идеологией). Это даже не к Путину на чай залетать, чем иногда грешил Буш-младший.
Так-то идея договориться с Пхеньяном у Вашингтона давно. Договориться о чём? Покончить с последним оплотом коммунистического бреда на планете, задача, слов нет, заманчивая, но маловероятная в исполнении. Это будет даже не Вьетнам, где, как ни крути, часть территории выступала против социализма. В Корее нечто похоже произошло почти 70 лет назад, те, кто оказался на её северных территориях, зомбированы по самое не-могу (оценочная категория автора). Война с призраком коммунизма до победного конца? Мир точно не поймёт, даже Австралия с Канадой.
Встретились в Ханое. Место имеет символическое значение. С одной стороны, Вьетнам может предъявить к США такие счета… даже описать сложно. С другой, вьетнамская диаспора в Америке активная, любит и дорожит новой родиной, а переводы родне неплохо поддерживают общий жизненный уровень весьма скромного в своих запросах населения. Но и у Пхеньяна с Ханоем далеко всё непросто, для северокорейцев они отступники и ревизионисты. Хотя и соседи. Короче, путаница в преимуществах.
Так что же в сухом остатке? Ким просил за своё разоружение снятие всех санкций. Думаю, прежде всего, на импорт предметов роскоши, о чём писали, мол, его президентский Роллс-Ройсов поизносился. Дональд, вроде бы, и не против, но только в ответ на остановку всей атомной программы Пхеньяна. Ким наотрез – согласен на ограниченное число объектов. В итоге даже вместе не закусили…
Но они встречались! Теперь у Трампа ещё один козырь – этот ястреб войны способен на любые компромиссы ради интересов своей страны… истеричной Хилари Клинтон такое и не снилось.
Так что с импичментом? Примерно треть населения люто ненавидит Трампа, прежде всего, упёртые демократы и значительная часть… небелых. И примерно столько же за него, кому всё по душе и по приколу. И тех, и других вряд ли чем-то сдвинешь с выбранных позиций, это уже не взгляды, а диагноз. Остаётся борьба за оставшуюся при таком раскладе треть населения. Треть ленивую и равнодушную, мало чем интересующуюся за пределами своего жилища. Эти люди или вообще ничего не понимают, или наоборот – понимают всё и считают, что прекрасно проживут при любом президенте. Что они с успехом делали до этого.
Последняя треть как раз и есть «золотой миллион» к победе на выборах. Беда в том, что они никому не верят, одинаково презирают и республиканцев, и демократов, а «партии пофигистов» в их стране не существует, на коммунистов у американского народа идиосинкразия.
Впрочем, судьбу Трампа в январе будет решать не избиратель, а Сенат. Да, его тоже избирают, но техасские ковбои почему-то там не водятся. Как и афроамериканские домохозяйки. Само действо по своей технологии и драматургии будет напоминать суд присяжных (с прокурорами и адвокатами от обеих сторон). Какой самый популярный фильм в Америке о суде присяжных? Правильно, «12 рассерженных мужчин» Сиднея Поллака. Где обвиняемого в итоге оправдывают под нескончаемые зрительские аплодисменты. Об этом обязательно надо помнить, американская нация очень сентиментальна и обожает свой кинематограф, считая, что там отображена жизнь, какая и должна быть в реальности.
А ещё учтите, что поддержка Трампа на фоне импичмента действительно выросла. 47% американцев, по последним опросам, поддерживают действующего президента США, и это самые высокие цифры с тех пор, как он въехал в Белый дом. При этом он выигрывает у каждого из возможных кандидатов в президенты от Демократической партии, если бы выборы проходили сейчас. И снова закрадываются сомнения – не его ли это задумка? Говорят, Дональд отменный игрок в покер, где не сблефуешь - не выиграешь.
Мой прогноз: Трамп благополучно досидит первый президентский срок и пойдёт на второй абсолютным лидером. Если, конечно, не разразится более серьёзный скандал, чем какие-то невнятные переговоры с Украиной. Например, в его бизнесе с налогами… вот этого в Америке точно не прощают. Оставшиеся же месяцы он будет стараться вести себя относительно спокойно, насколько возможно при его взрывном темпераменте. Разве что демонстративно начнёт улучшать отношения с Россией, не забыв слова поддержки от Путина на пресс-конференции последнего.
В уходящем году Израиль попал в избирательный коллапс. Народ раз за разом голосует за кандидатов в Кнессет, а премьер-министр Нетаньяху с той же последовательностью никак не может сформировать себе кабинет министров. Есть там два деятеля… которые чисто по-еврейски пытаются выкружить каждый своё.
Тут я умолкаю, и передаю слово своему другу и консультанту по ближневосточной проблематике Льву Кемпнеру, которому виднее, так сказать, из самой гущи событий. Он происходящее назвал Предвыборным Пуримшпилем:
- Некоторое время тому назад моя семилетняя внучка готовилась к экзамену на «одаренного ученика». Звание это даёт право на дополнительные факультативные занятия на разные интересные темы. Вопросы, задаваемые на предыдущих экзаменах, были самые разные из самых разных областей, но самым убойным оказался невиннейший вопрос: «Как часто проводятся в Израиле выборы в Кнессет?» Предполагавшийся правильным ответ «раз в четыре года» сегодня вызывает у людей только нервный смех. И неудивительно. Грядущие в марте очередные выборы будут третьими за последний год. Состоятся они за несколько дней до праздника Пурим. Слово «пуримшпиль» (которое я вынес в заголовок) это еврейское юмористическое представление в странах диаспоры, часто – с политическим подтекстом. Чувствуется, что на этот раз предвыборный пуримшпиль состоится и у нас.
Вот уже который раз просит меня друг мой, Лёня Черток, поделиться своими впечатлениями о политической ситуации в нашей стране, а именно – очередными грядущими перевыборами в израильский Кнессет. Чем снова ставит меня в тупик.
Соотношение противоборствующих сил в нашей политике впервые за много оказалось примерно равным, и есть несколько причин, по которым оно не может быть нарушено. Левые могли создать правительство, присоединив к нему Авигдора Либерман, но тот не хочет сидеть вместе с арабами. Правые могли создать правительство, присоединив к нему Авигдора Либерман, но тот не хочет сидеть вместе с религиозными. Самому же Либерману вполне комфортно сидится на тот высоком дереве, на которое он взобрался в своей предвыборной кампании, и слезать с него он пока не собирается.
Тогда – может быть правительство национального единства? Левые плюс правые и - никакой Либерман не страшен? И здесь загвоздка. Левые ждут, когда же Нетаниягу сломается под ворохом открытых против него судебных дел – тогда, надеются они, его можно будет взять голыми руками. Но Нетаниягу стоит, сгибается, но… не ломается. И среднестатистический избиратель пока еще в него верит. – Да, - говорит он, засиделся Нетаниягу в премьерах, - пора бы его – того. – «А на кого бы его – того? – Да пока что особо не на кого, – отвечает.
Резюмируя – понять, что же происходит сегодня в нашей политической системе, и в каком направлении будут в дальнейшем развиваться события, можно только хорошенько погадав на кофейной гуще. Как в анекдоте о двух политологах:
- Слушай, ты можешь понять, что у нас происходит?
- Конечно. Могу объяснить.
- Да нет, объяснить я и сам могу. Ты ПОНЯТЬ можешь?
Не хотелось мне заканчивать мой обзор на пессимистично-вопросительной ноте. Поэтому подошел я к жене и задал ей прямой и ясный вопрос: - Что, по-твоему, должно произойти, чтобы в стране сформировалось правительство?
- Как, что? – удивилась она. – приход Мессии!
Вот на этой оптимистично-утверждающей ноте я и закончу…
Мой прогноз: Очень короткий – у Израиля всё будет хорошо. Скорее даже не прогноз, а вера…
А вот и Украина!
Украина… тут ситуация стабильна до противности. …Зато будет интересно понаблюдать за ихними президентскими выборами… неужели у Юли Тимошенко появился ещё один шанс?
Это всё из прошлогодних Итогов. Не поверите – фамилия Зеленского там НИ РАЗУ не упоминалась. С какой стати, заурядный квнщик и средненький актёр, правда, оказался неплохим кинопродюсером. Но так себя спродюсировать!
Всё началось в январе уходящего года. Закрутилось с какой-то бешеной скоростью. Владимир заявил о своём желании стать президентом как бы походя. Никто особо не удивился, по экранам Незалежной и так гулял его многосерийный предвыборный ролик «Слуга народа», где чудак с явными признаками нетитульной нации на лице вдруг захотел и стал президентом. Просто потому, что был из народа, такой подтекст. Хотя люди его профессии и заработков… проще не бывает.
Главный плюс – не замешан ни в чём. Разве что в налоговых уклонениях, да и то на территории России (россияне, к слову, были немало удивлены тем, что Вова – иностранец, ведь с их экранов он не слезает). То есть, отрицательных нет, а положительных? Талантливый. Успешный. Трудяга. Опытный руководитель. Добрый. Амбициозный. Энергичный. Интеллигентный. Патриот. Смелый. Образованный. Талантливый. Успешный. Трудяга. Опытный руководитель. Добрый. Амбициозный. Энергичный. Интеллигентный. Патриот. Смелый. Образованный. Это характеристика его друзей и коллег. Главное, он практически никого не раздражал, любое его появление вызывало у народа (избирателя) добрую улыбку, не то, что политические оппоненты. На начальном этапе при любом появлении все ждали от него очередной хохмы. Ну он и выдал…
Когда стало ясно, что Зеленский идёт на выборы не хохмить, не торговаться с реальными кандидатами, не отмывать деньги Коломойского, а серьёзно настроен на победу, я его про себя сравнил с архангельским Киселёвым. Как, вы не помните?! Дело было ещё в первой половине нулевых. Действующий губернатор Поморья Ефремов, почувствовав, что политические тучи сгущаются, а фарт уходит, идёт на досрочные выборы. Фактически против одного противника, олигарха Крупчака, только что засевшего на 4 года в ГосДуму. Однако оказалось, не со всякой биографией теперь можно в главы региона, это вам не лихие 90-е. Крупчака заставляют сняться, но вместо него возникает мало кому известный долдон с молочного комбината, как бы его представитель, что оказывается достаточным для выигрыша во втором туре.
Вот у меня и сложилась картинка: Крупчак-Киселев и Зеленский-Коломойский. Вопрос был один – как и чем Вова будет расплачиваться в случае победы? Ведь даже про наши архангельские расклады в этом смысле мы толком ничего не знаем (разве что, догадываемся).
И вот Зеленский у штурвала полгода. Пока по впечатлениям проводит вполне самостоятельную политику с вполне предсказуемыми ошибками и заскоками. Достаточно смел в поступках и выражениях. С российской точки зрения – недостаточно пророссийский. Но это раньше надо было думать, своего выращивать. По крайней мере, с этим Вовой интересно… он какой-то ЖИВОЙ.
Мой прогноз: Лиха беда начало. Зеленский уже вошёл в политическую историю Украины своим очевидным еврейством, которого не стесняется, а подчёркивает. Ему бы ещё совладать с некоторыми комплексами в общении с человеком, перед которым совсем недавно фиглярничал в КВН. Он сможет, я верю… а невеликий рост у обоих даже сближает.
Леонид Черток