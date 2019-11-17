Мария Харченко, депутат АрхГорДумы (ЛДПР): Решаем проблемы…

Лидер фракции либерал-демократов в городском парламенте Мария Харченко считает, что для решения проблемных вопросов, с которыми обращаются к представителям власти жители города, и бюджетные организации, необходимо использоваться все имеющиеся возможности. Свою позицию она пояснила так:
- Мы стараемся добиваться помощи городским округам и муниципальным учреждениям через резервный фонд администрации. А когда не получается, обращаемся и к областным коллегам. В этом случае наша с руководителями учреждений и соответствующих структурных подразделений городской Администрации задача – качественно подготовить все необходимые документы. После этого депутат регионального парламента должен направить в областное правительство соответствующее ходатайство, обосновать, доказать и убедить чиновников в необходимости выделения средств! Таким вот образом, благодаря содействию депутата Ларисы Петровны Сергеевой, из резервного фонда регионального правительства в текущем году были выделены средства на ремонт систем водоснабжения в школе №35, на установку камер видеонаблюдения в школе №93, приобретение информационных электронных табло в 4-ю горбольницу, замену входных дверей в библиотеке Майской горки и замену оконных блоков в Исакогорской библиотеке.
Мария Харченко также рассказала, что в течение года к депутатам поступило множество обращений граждан и общественных организаций с просьбами устроить детскую спортивно-игровую площадку в поселке 3-го лесозавода округа Майская горка. Ей совместно с коллегой, депутатом Василием Кичёвым, была внесена соответствующая поправка к городскому бюджету, которую в итоге поддержали депутаты. Значит площадке быть! Правда, есть некоторые опасения, что выделенных средств может оказаться недостаточно. Как сообщила Мария Борисовна, на этот случай уже достигнута предварительная договоренность с Ларисой Сергеевой по решению вопроса с дополнительным финансированием.
К слову, руководители учреждений, получивших финансовую помощь, благодарят депутатов и отмечают эффективность действующего механизма взаимодействия властей всех уровней.
(по материалам пресс-службы Архангельской городской Думы)