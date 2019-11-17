Олег Черненко: «РВК-Центр» кормит одними обещаниями»

Вице-спикер Архангельской городской Думы высказался по поводу итогов последней в этом году сессии.
Олег Черненко: «Продолжает кормить обещаниями компания «РВК-Центр», рьяно защищавшая на сессии будущую инвестпрограмму, реализация которой должна была активно начаться в этом году. Но по факту программа выполнена только на 1 % и то за счет разработки проектно-сметной документации. Непонятно в такой ситуации одно: почему население платит вперед, ведь стоимость пока находящихся в стагнации инвестпроектов уже в настоящее время включена в тарифы населения. По заверениям директора компании, масштабная реконструкция коллекторов, строительство дюкерного перехода и кольцевого водовода на сумму 698 млн. рублей грядет уже в 2020 году. Однако в 2019 году, не считая санации коллекторов, видимых изменений не случилось. Пока предприятие только исправно собирает многомиллионные штрафы за залповые выбросы (загрязнение воды) с предприятий города.
По итогам рассмотрения вопроса я рекомендовал следующую протокольную запись: обратиться в региональное агентство по тарифам и ценам для пересчета тарифа для населения, если инвестиционная программа на 2019 год не будет выполнена. Потребители должны оплачивать только ту услугу, которую реально получают».
Так же депутат, входящий в межфракционную территориальную группу «Майская горка», остался недоволен отдельными пунктами распределения бюджетных средств:
«Мою поправку об увеличении резервного фонда Главы города (соответственно, и содержания округов) Администрация города не поддержала, считая, что возмещение убытков неэффективным менеджерам МУП «Горбани» в данный момент более важно, чем решение насущных проблем «бедных» округов.
Я ни в коем случае не против обеспечения помывки граждан, но не согласен с неподтвержденными цифрами (28 млн) на возмещение убытков, запланированными на следующий год – до начала фактического учета посещений по сниженному тарифу. Эти суммы можно корректировать в течение года: на протяжении десятилетий расходы на бани растут, и вопрос ценообразования не контролируется городской властью. Но хорошо, что вторая поправка (где я был одним из соавторов) об уменьшении бюджетных ассигнований на строительство пешеходного фонтана в парке «Зарусье» все же принята. Депутаты "переложили" средства с непозволительно «роскошных» фантазий на более практичные цели: по итогам голосования 9,8 млн перенаправят департаменту образования на приобретение и установку систем контроля и управления доступом в образовательные учреждения. Безопасность детей первична».