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Владимир Зеленский: Между кипой и вышиванкой

Когда я утром включая новости НТВ (есть такая дурная привычка с 90-х), создаётся впечатление, что Владимир Зеленский не Украиной правит, а работает в России. Как минимум, вторым лицом, его появления на экране вконец затмили премьера Медведева. Тональность репортажей разная, от робкой надежды («все-таки не Порошенко») до полного неприятия («предал деда-фронтовика, с бандеровцами ручкается… а ещё еврей»). Раньше так мочили кандидатов в президенты. В свои президенты…

Ну, а зритель… то есть, многомиллионный российский народ? Вот очередная статистика – большинству населения Зеленский и его деятельность на посту президента когда-то братской славянской республике, выражаясь максимально интеллигентно, до дверцы. Только пятая часть россиян относится к нему «скорее отрицательно». Зато молодёжи он нравится, в его истории они видят воплощение своих самых потаённых мечтаний – из квнщиков сразу в главы государства. Скептически к нему относятся люди моего возраста и старше… они просто не представляют себе, как такое может быть!

А вот вывод социологов-исследователей - В целом россияне скептически относятся к Зеленскому и не видят в нем "трансформирующую фигуру для будущего двух стран". По их мнению, в России не верят в перспективы нормализации отношений и урегулирования конфликта в Донбассе при новом украинском президенте, причем пессимизм россиян по этому поводу растет.

Самое же удивительное читать вот такие комментарии от российских политологов (не обывателей!) – «Зеленский выбрал неверную тактику и не стал выступать с яркими инициативами, вместо этого пытаясь договориться с разными политическими силами. Это вызвало ощущение, что он слабый и неуверенный в себе политик». Это как же они представляли себе – только принеся присягу, киндер-сюрприз выведет войска из Донбасса, признает Крым вечно российской территорией, запретит в своей стране всё, что ещё раньше запретила ей Россия, объявит киностудию имени Довженко филиалом «Ленфильма» и отменит курс на евроинтеграцию? По-моему, «специалисты» проходят стажировка в зрительных рядах на российских ток-шоу, там такая наивность в большом почёте и всячески поощряется.

Лично мне другой взгляд ближе. А именно – за годы, прошедшие с момента распада СССР (без малого тридцать), сопливое «братство» стёрлось и перестало действовать. Новые поколения россиян относятся к Украине, как к неспокойному соседу, который нас открыто недолюбливает. Враждовать не хотят, но и близко дружить тоже, понимая, что подобные отношения хороши с сильным и предсказуемым партнёром. Короче, своих проблем выше крыши и нечего их подменять чужими. Это, конечно, не касается тех, у кого там родственники, но их количество явно преувеличено официальной пропагандой.

Да, было время несбыточных надежд, к которым думающие люди относились с изрядной долей скепсиса, но оно закончилось ещё прошлым летом – появление Зеленского на экране не в роли шута быстро перестало прикалывать. И уступило место естественному раздражению – что вы нам всё про Украину да про Украину! До россиян наконец-то дошло, что эта «холодная война» Москвы с Киевом проходит за их счёт (из налогов).

По другим опросам, всё меньше россиян верит в то, что конфликт на Востоке Украины когда-нибудь закончится. Как, сам рассосётся? Или Киев пойдёт на попятные, что вряд ли – тогда Зеленского действительно снесут, как пораженца. Нет, так далеко среднестатистический россиянин, не живущий в пограничных с Донбассом областях, вряд ли заглядывает. Ему просто по фиг.

Не знаю, как вам, а мне забавно наблюдать за встречами Зеленского с Путиным, как будто медвежонок пытается тянуться за взрослым медведем. Всё-таки Вова-маленький помнит, как ещё совсем недавно приплясывал перед Вовой-большим на сочинской сцене, вымаливая лишний балл для своей команды. Вот и в Париже подписывал всё, что ни попросят. Зато вернувшись за родные киевские стены, стал недовольно бухтеть в сторону Москвы по поводу и без повода. Мало того, его команда как бы дистанцировалась от происходившего на встрече «нормандской четвёрки» то есть, от своего шефа. А это почти всегда проигрыш… и не только в КВН.

Иногда Зеленского заносит. Последний пример: явно раздражённый пренебрежительным тоном старшего коллеги в отношении Украины, который Владимир Владимирович допустил на пресс-конференции – «когда по газу собираетесь рассчитываться» - полез сгоряча в те дебри, которых лучше ему не касаться. То есть, в национальный вопрос – «Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Затем есть те, кто «потерялся». И наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут переехать… я бы не боролся за людей, которые считают себя чисто русскими».

Всё-таки украинский президент не настолько молод, чтобы не помнить советское начальственное – «не нравится наша власть, эмигрируй». Вроде звучало в шутку, но за ней… Кто-то действительно эмигрировал, а большинство вздыхали – если бы я мог… Сейчас могут, с Украины в Россию вообще несложно. Сказать такое, значит огульно оскорбить значительную часть собственных граждан, подтолкнуть их к действиям. Задача же любого президента (монарха, генсека, диктатора, иерарха…) – сбережение своего народа, в данном случае, граждан страны. Налицо политическая незрелость.

И не киношному Володеньке уточнять, кто русский, а кто украинский… так как он сам известно, кто. Само по себе его избрание на главный пост ничто иное, как проявление высший толерантности избирателей его страны, всегда грешившей особым отношением к еврейскому вопросу. Я даже сейчас не о Бандере, вспомните хотя бы Гоголя или Хмельницкого (Богдана).

Самое неприятно, что этим Зеленский размывает свой же ядерный электорат. Молодёжь голосовала за него по понятной мотивации – свой ровесник во власти лучше, чем старпёр, а этот и выглядит, как студент на картошке. Но люди более старшего возраста отдавали за него голоса, как за последнюю надежду прекращения боевых действий. Против Зеленского настроены радикалы, значит, он сам против войны. И тут такие слова…

Что касается государственного языка… я тоже считаю, что гражданин Украины просто обязан владеть мовой, хотя бы на уровне общения в госучреждениях (это и к российскому гражданству относится). А дальше, как кому удобней. Ничего не вижу зазорного и подрывающего национальные устои, что греки-киприоты владеют ещё и английским, а турки-киприоты – аж тремя. Сам президент Незалежной прекрасно шпрехает по-русски, он на нём свои главные деньги и заработал. А вместе с ними, и политический капиталец.

Тем не менее, ТАСС утверждает, что именно Зеленский возглавил список 100 самых влиятельных украинцев современности (Порошенко, for example, только на 18-м месте). Значит, надежда остаётся… понять бы на что и у кого.

Леонид Черток

22 декабрь 07:20 | : Политика / Скандалы

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