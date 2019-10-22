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И все-таки 120. Депутаты Архангельской области оценили местный мусор

На вчерашней сессии Архангельского областного Собрания депутаты большинством голосов установили предельную плату для населения региона за вывоз мусора – 120 рублей с человека в месяц.

Но с оговорками. Комментарий руководителя областного агентства по тарифам и ценам при правительстве региона Елены Поповой:

- Норматив потребления у нас дифференцируется в зависимости от численности населенного пункта. 120 рублей с человека - это максимальный размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, установленный для жителей крупных городов. Для сельской местности потолок тарифа составит 52 рубля с человека, и не более 73 рублей будет взиматься с жителей городов численностью менее 12 тыс. человек.

Отметим, что новый тариф вызывал неудовольствие не только у посетителей соцсетей, которые никак не могут забыть времена, когда все было бесплатным (якобы), но и участи депутатского корпуса. Некоторые в знак протеста даже манкировали фуршет, посвященный окончанию парламентского года.

Напомним, что по договору с 1 января за мусор Архангельской области отвечает компания «ЭкоИнтегратор».

12 декабрь 11:32 | : Политика / Экономика

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