И все-таки 120. Депутаты Архангельской области оценили местный мусор

На вчерашней сессии Архангельского областного Собрания депутаты большинством голосов установили предельную плату для населения региона за вывоз мусора – 120 рублей с человека в месяц.
Но с оговорками. Комментарий руководителя областного агентства по тарифам и ценам при правительстве региона Елены Поповой:
- Норматив потребления у нас дифференцируется в зависимости от численности населенного пункта. 120 рублей с человека - это максимальный размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, установленный для жителей крупных городов. Для сельской местности потолок тарифа составит 52 рубля с человека, и не более 73 рублей будет взиматься с жителей городов численностью менее 12 тыс. человек.
Отметим, что новый тариф вызывал неудовольствие не только у посетителей соцсетей, которые никак не могут забыть времена, когда все было бесплатным (якобы), но и участи депутатского корпуса. Некоторые в знак протеста даже манкировали фуршет, посвященный окончанию парламентского года.
Напомним, что по договору с 1 января за мусор Архангельской области отвечает компания «ЭкоИнтегратор».