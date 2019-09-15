Константин Щемелинин: Демократия как оружие

Демократические системы зародились давно, но толку от них не было, так как монархическое устройство было лучше: Древняя Греция и Древний Рим – и все, до 18 века ничего другого не было. Потом демократичными стали США, и вплоть до начала 20 века никакой другой демократии в мире не было – везде царствовали монархии. А почему? Потому что до начала 20 века скорость перемен была низкой, и монархия лучше справлялись с обустройством государства, чем демократия.
В 20 веке, особенно, после Второй мировой войны, все поменялось – мир стал динамичным, быстро меняющимся. Авторитарные системы уже не успевали за переменами и стали экономически отставать.
Демократия любит перемены и конкуренцию, а рыночная экономика базируется на переменах и конкуренции, поэтому в условиях демократии рыночная экономика расцветает.
Можно обойтись и без рыночной экономики и без демократии – например, монархи Персидского залива прекрасно обходятся безо всего этого, но это процветание временное. Даже наличие огромного количества природных ресурсов в условиях отсутствия демократии не гарантирует процветания – вся Южная Америка и Африка тому примеры.
Демократия в современной мире – это оружие международной экономической борьбы.
В принципе, многие страны обходятся без него, но стоит ли воевать без оружия?
Константин Щемелинин, крымский писатель