Ярослав Нилов: Хватит прижимать работающих пенсионеров!

Вице-спикер Государственной Думы Игорь Лебедев, депутаты фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Василина Кулиева, а также член Совета Федерации Сергей Леонов подготовили ко второму чтению законопроекта из «бюджетного пакета» поправки, направленные на возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам.
В Государственной Думе продолжается подготовка ко второму чтению проекта бюджета на 2020-2022 годы, а также так называемого «околобюджетного пакета». Фракцией ЛДПР ко второму чтению подготовлены поправки, направленные на возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам. При этом на случай, если они не будут поддержаны, подготовлена альтернативная поправка, предусматривающая возвращение индексации пенсий хотя бы работающим пенсионерам-инвалидам.
По мнению замглавы фракции ЛДПР Ярослава Нилова, недопустимо дифференцировать людей, которые уже сформировали свои пенсионные права и которым назначена пенсия: «Неиндексация пенсии гражданам, продолжающим работать и после выхода на пенсию, является явно дестимулирующим фактором. К тому же, в ряде случаев это порождает у пенсионеров желание уволиться заранее, до индексации, с последующим трудоустройством на свое же рабочее место. Как видим, подобная дискриминация работающих пенсионеров искусственно создает ненужные проблемы, фактически уводит людей в тень и никак не стимулирует тех, кто уже находится на пенсии, продолжить работу. Люди честно заработали эту пенсию, она является компенсацией утраченного заработка. Поэтому не нужно подменять понятия, утверждая, что при наличии дополнительного заработка индексация не нужна. В данном случае индексация в условиях инфляции позволяет сохранять покупательную способность гражданина в рамках той суммы, которая ему назначена в качестве пенсии. Тем более, не нужно забывать, что работающий пенсионер продолжает пополнять доходную часть бюджета пенсионного фонда, так как работодатель полноценно отчисляет за него взносы в пенсионный фонд».
Нилов напомнил, что отмена индексации пенсий работающим пенсионерам объяснялась на тот момент дефицитом бюджета и, соответственно, реалиями экономической ситуации. «Но сейчас бюджет профицитный, поэтому фракция ЛДПР предлагает вернуть индексацию в прежний режим», – подчеркнул парламентарий.
Напомним, Ярослав Нилов прекрасно знает социально-экономическую обстановку в Архангельской области, так как в прошлом созыве Государственной Думы курировал наш регион от фракции либерал-демократов.