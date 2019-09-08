5 тысяч за «посмотреть Поморье». Американцы искали в Северодвинске загадочную русскую душу

Примерно так можно расценить комментарий пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекки Росс к инциденту с тремя американскими дипломатами в Архангельской области:
«Наши дипломаты ездят по России, чтобы лучше ее понять. Это часть нормальной дипломатической активности».
Она же отметила, что российские дипломаты в Америке также катаются по всей стране… например, в Лас-Вегас или Майами. Впрочем, в ее стране практически нет населенных пунктов с похожим режимом секретности (город американских атомщиков Меркюри в штате Невада давно потерял свое прежнее значение в связи с курсом на вооружение и пришел в упадок).
Напомним, троих американских дипломатов бдительные граждане обнаружили 14 октября в электричке, курсирующей между двумя населенными пунктами, не рекомендованными к посещению иностранцами, Северодвинском и Нёноксой. Ими оказались военные дипломаты Уитситт Уильям Кертис, Арриол Джерри Энтони и некто Данн. В Москве они предупредили соответствующие органы о посещении Архангельской области, но без детализации маршрута.
Теперь бравым парням грозит штраф по пять тысяч рублей с прически и выдворение из России.
Наблюдатели шутят, что американцев выдал их слишком литературный для нашей местности русский язык…