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Архангельск: Депутаты от «Единой России» пожадничили немного денег детям войны

Рассказывает лидер фракции «Справедливая Россия в АОСД Ирина Чиркова:

Депутаты от партии власти отказали «детям ВОВ» и в статусе, и в выплатах. Вчера на сессии Облсобрания члены фракции ЕР консолидированно проголосовали против двух инициатив, касающихся введения такой категории в Архангельской области. Мы предлагали поддержать законопроекты в первом чтении и серьезно, вдумчиво, в диалоге с ветеранскими организациями доработать ко второму. Однако «доминирующая» фракция «в рот смотрит» Правительству, которое устраняется от этой проблемы.

Два десятка регионов такие законы у себя приняли в последние годы. Свежий пример - Челябинская область, где повышение выплат «детям войны» поддержал новоизбранный губернатор пару недель назад. Видимо, и нам придётся ждать нового губернатора для принципиального решения этого важного патриотического и исторического вопроса.

Отметим, что отказ партии власти поддержать «детей войны» материально смотрится более чем странно на фоне недавно воздвигнутого в центре Архангельска памятника тем же «детям войны» работы отставного полковника Ростислава Мединского (папы ТОГО САМОГО Мединского). Предприятия даже на сторонний взгляд ни разу не дешевое, а зная, во сколько обходятся бюджету подобные семейные подряды

26 сентябрь 11:44 | : Политика / Скандалы

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