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Ротации, ротации... Два министра покидают правительство Архангельской области

Как мы и предполагали ранее, глава Министерства образования в правительстве Архангельской области Сергей Котлов намерен освободить должность.

Эту информацию подтвердили коллеги из издания «Бизнес-класс Архангельск», ссылаясь на собственные источники и цитируя губернатора Орлова: «Ротации были, есть и будут. Это не связано с тем, что я категорически не доволен какими-то направлениями. У меня хорошие специалисты. Но люди растут, причем в интенсивных, иногда жестких условиях. Их цена для «хэдхантеров» увеличивается запредельно, они становятся интересны другим работодателям, на очень сильные позиции. И я не вижу в этом ничего плохого. Представляете, какие кадры мы растим здесь, в нашей системе?! Кого-то я задерживаю, прошу подождать. Но никогда не держу человека насильно, только для того, чтобы я имиджево смотрелся хорошо и говорили, что «при Орлове нет текучки кадров».

Пока неясно, куда Котлов, ранее занимавший пост главы Шенкурского р-на, направит свои стопы… было предположение, что в большой бизнес.

Кстати. Некоторые наблюдатели отзываются о Котлове как о «хорошем парне». Что, как известно, еще не профессия.

Кроме «главного учителя» региональное правительство собирается покинуть и «главный строитель» Михаил Яковлев. Кто придет на их места, пока не разглашается.

23 сентябрь 13:44 | : Политика

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