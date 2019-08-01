Подготовка к XI сессии АрхГорДумы: и про бани тоже

Как мы анонсировали ранее, городские депутаты в преддверии очередной сессии на комиссиях заранее обговаривают самые насущные вопросы.
В частности, прошло совместное заседание постоянных комиссий по вопросам бюджета, финансов и налогов и по вопросам городского хозяйства, куда традиционно были приглашены чиновники мэрии, председатель городской Контрольно-счетной палаты Михаил Ульянов и старший помощник прокурора Архангельска Татьяна Пальмина.
Вопросы, которые обсуждались:
-Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры областной столицы.
- Изменения в текущий городской бюджет и Прогнозный план приватизации муниципального имущества.
- Ход выполнения ремонта дорог в г. Архангельске, в том числе, о нанесении дорожной разметки и обеспечении мероприятий по устранению причин возникновения ДТП на дорогах города.
- Перспективы дальнейшей деятельности МУП «Горбани».
- Информация о сносе многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
- Информация о нестационарных объектах (торговых павильонах) на территории города.
По наблюдениям редакции, деятельность городских бань и управляющего ими муниципального предприятия всегда вызывает оживление депутатского корпуса. Неразрешимое противоречие – то, что во всём цивилизованном мире является местом душевной и телесной релаксации, в Архангельске XXIвека остается насущной проблемой личной гигиеной для десятков тысяч жителей старого деревянного жилого фонда и островных территорий. Свое мнение высказал председатель постоянной Комиссии по вопросам городского хозяйства Владимир Хотеновский:
- Вопрос по баням мы держим на особом контроле. Еще весной мы заслушивали отчет нового руководства по развитию предприятия и уменьшению убытков. Тем не менее, общая позиция депутатов такая, что надо переходить уже не к отчетам, а выполнению поставленных планов выхода из кризиса наших муниципальных бань. Какая перспектива по уменьшению затрат, оптимизация тарифов, предложения по развитию, новые формы сотрудничества с бизнес-сообществом Архангельска, включая механизмы сдачи в аренду убыточных бань, в том числе и на островах, ремонт и открытие бань на отдаленных территориях – ответы на эти поставленные вопросы хотят услышать депутаты сегодня от руководства МУПа и профильного департамента городской Администрации. А мы опять обсуждаем отчет и «куда мы потратили деньги». Депутаты понимают социальную ответственность и ту нагрузку, которую несет МУП «Горбани», тем не менее, мы решили вновь собраться в начале ноября, поставив конкретные и четкие вопросы.
Другие депутатские реплики.
Вадим Коротков (ЛДПР):
- Мы что должны сказать жителям Левого берега (от ул. Пирсовой до Лесной речки), где на сегодня нет ни одной функционирующей муниципальной бани? Прошу также к нашей встрече дать четкий ответ по выходу из сложившийся ситуации.
Михаил Федотов (ЕР):
- Давайте мы тогда признаем и прямо скажем, что все островные бани убыточны, сумма убытков такая-то, ее надо предусмотреть в следующем году и больше не возвращаться к этому вопросу, а депутатам останется только контролировать процесс расходования.
Андрей Балеевский (СР):
- На перспективу, а что мы будем делать с 8-й баней? Если вы говорите, что собственник выставил цену в 3 миллиона рублей (для выкупа), так может сразу предусмотреть эти средства в бюджете на следующий год. У нас и баня будет там, не надо строить новую, и мы снимем социальное напряжение.
Черту под обсуждением этого «парного» вопроса подвела председатель городской Думы Валентина Сырова, посетовавшая, что «слов много, а хотелось бы конкретики», и предложившая депутатам к будущей встрече подготовить четкий план по развитию проблемного предприятия на следующий год.
Так же было заслушено эмоциональное выступление начальника городского Управления ГИБДД Андрея Яхлакова по проблеме нанесения дорожной отметки. Эта тема затрагивает и устранение очагов повышенной аварийности в областной столице, что горячо обсуждается последнюю неделю в связи с появлением на трассах города экзотических дорожных знаков (смерть с косой, надгробные плиты и т.д.). Эта тема будет специально освещена в ближайшем воскресном выпуске Итогов недели.