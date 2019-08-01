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XI сессия АрхГорДумы: О чем будут говорить

25-26 сентября в 10:00 начнёт свою работу одиннадцатая сессия городской Думы 27-го созыва. Место проведения сессии как обычно: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы.

В ходе работы депутаты намерены обсудить следующие вопросы:

- Ежегодный доклад о выполнении в 2018 году Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период  2025 года.

- Внесение изменений в городской бюджет на период до 2021 года.

- Изменения и дополнения к Земельному налогу и Прогнозному плану приватизации муниципального имущества на текущий год.

- Предоставление УМВД по Архангельску в безвозмездное пользование нежилых помещений.

- Изменение состава комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий.

- Депутатские запросы и поручения.

- Традиционный Час города (с приглашением чиновников администрации Архангельска).

Пресс-служба ГорДумы напоминает, что в ходе подготовки к сессии проходят заседания постоянных Комиссии, вход для журналистов свободный.

 

17 сентябрь 11:48 | : Политика

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