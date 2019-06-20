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Взгляд из Крыма: Чем митинги в Москве угрожают ЛДНР

Протестная активность в Москве нарастает: размер согласованных митингов с 10-20 тыс. человек в июле увеличился до 40-50 тыс. митингующих в августе. Учитывая, что август — это совершенно не политический сезон, осенью и, особенно, зимой устроители акций ожидают еще более массовых митингов, например, численностью в 100 тыс. человек и более.  

Скажем, февраль считается самым тяжелым месяцем в году, поэтому именно в феврале 2020 года митинги в Москве могут достигнуть своего максимума. В идеале, для тех, кто задумал обрушить или, по крайней мере, поколебать власть в России таким образом, выход на улицы даже 200-300 тысяч протестующих. 

Казалось бы, какая связь между уличными протестами в Москве и других крупных городах России и событиями в Донбассе? Оказывается, самая прямая. 

Численность митингующих на улицах российских городов — это еще не главное для Донбасса. 

Во-первых, власть может сбить протестную активность. Наиболее легко это сделать политическими и экономическими решениями, труднее сделать  силовыми методами, но тоже вполне возможно. 

Во-вторых, протестующие не выдвигают лозунги защиты жителей Донбасса. Если протестующие будут, в том числе, требовать более активной поддержки ДНР и ЛНР, тогда жителям Донецка и Луганска митинги в Москве угрожать не будут ничем, наоборот, они станут идти им на пользу. Но вот если протестующие никак не обозначат свою позицию по ДНР и ЛНР, тогда для восставших жителей Донбасса это плохо. 

К чему НАТО готовит Украину? К косовскому сценарию — к молниеносном захвату ЛДНР, а если повезет, то Крыма и Кубани (на последнее Киев пойдет только в случае территориального распада России, не раньше).  

Иначе, почему позиционная война на Донбассе так и не прекратилась? Зачем НАТОвские инструкторы обучают ВСУ? С какой целью страны НАТО поставляют на Украину вооружение, и с какой стати США безвозмездно дают Киеву деньги на армию? 

Когда митинги в Москве достигнут апогея, тогда власть в России ослабнет, вот тогда танки ВСУ вполне могут пойти на Донецк! 

Есть реальный шанс на то, что именно в это критическое и переломное время Москва не сможет или не успеет прийти на помощь донецким и луганским ополченцам. Правда, даже в отсутствии помощи из России восставшие смогут втянуть армию Украины в долгие кровопролитные бои и продержаться до тех пор, пока власть в Москве не укрепится снова.  

На зиму сходится многое — и пик протестной активности в Москве, и хорошее время для танковых атак на Донбассе, ибо промерзшая земля способна выдержать вес тяжелых боевых машин. 

Правда, у жителей ЛДНР есть два надежных способа оставить ВСУ на нынешних позициях и избежать эскалации конфликта. 

Способ первый. Всем сторонникам Новороссии и вообще патриотам России выходить на согласованные (только на согласованные, и ни в коем случае на несогласованные!) протестные митинги в Москве с лозунгами поддержки ЛДНР, то есть протестовать против слишком вялой поддержки Донецка.  

Не важно, хорошо или плохо Россия поддерживает Донбасс в реальности, важно, что масштабные протестные митинги в Москве будут идти на пользу ЛДНР, и Киев станет опасаться применить военную силу. Да, Москва далеко, но Москва — это центр России; можно выйти на митинг поддержки ЛДНР в Ростове-на-Дону или в Краснодаре, но этого недостаточно — выходить с лозунгами поддержки ЛДНР следует именно в Москве. 

Способ второй. Максимально активно получить российское гражданство: чем больше людей на Донбассе станут гражданами России, тем меньше вероятность того, что Киев осмелиться открыто напасть. Многие из тех людей в России, кто считает, что Крым незаконным образом вошел в состав России, не считают возможным отдать Украине эту территорию с двумя миллионами граждан РФ. 

Войны в формате НАТО + Киев против Донецк + Россия избежать, скорее всего, уже невозможно, но, используя оба вышеперечисленных способа, дончане вполне могут избежать конфликта в формате Киев против Донецка.

Константин Щемелинин, крымский писатель

16 август 08:31 | : Политика

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