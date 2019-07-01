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Правительство России испугалось бульдогов и бандогов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, в котором указаны потенциально опасные для россиян породы собак.

По мнению государственных мужей, в данных породах генетически заложены агрессия и сила.

В список вошли: амбульдог, американский бандог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ или гибрид волка, гуль донг, кбаш, питбульмастиф, северокавказская собака (кавказская овчарка).

До этого подобный список составило МВД. Куда, кроме перечисленных, вошли: немецкая овчарка, шарпей, доберман, американский бульдог, ротвейлер, ризеншнауцер, а также метисы этих пород.

Пока представителей этих пород не предлагают отстреливать. Зато обязательно выгуливать в общественных местах на поводке и в намордниках, а также вешать соответствующие предупреждающие таблички на входе в частные огороженные территории.

В свою очередь собачники считают, что нет агрессивных пород… но есть идиоты-хозяева.

30 июль 08:28 | : Политика

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