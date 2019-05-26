"Хозяйствовать на земле становится все труднее". Интервью с депутатом АрхОблСобрания Ларисой Сергеевой

Председатель комитета по сельскому хозяйству и рыболовству, депутат областного Собрания Лариса Сергеева рассказала об итогах работы за полугодие и положении дел в аграрной отрасли, каким его видят члены профильного комитета регионального парламента.
- Лариса Петровна, в областном Собрании сегодня ваш комитет единственный полностью оппозиционный. Имею в виду, что входящие в него депутаты представляют одну фракцию – ЛДПР. Есть мнение, что таким образом на вас переложили ответственность за происходящее в, скажем так, не самой выдающейся отрасли региона.
- Думаю, в нашей области вообще сложно найти отрасль, как вы сказали, выдающуюся. И в этом смысле политика уходит на задний план, поскольку все депутаты ежедневно общаются с людьми и знают о проблемах. При этом мы не связаны какой-то внутрипартийной дисциплиной с представителями исполнительной власти, большинство из которых, как вы понимаете, состоит в другой партии, что и позволяет нам не только иметь свое мнение, но и свободно его озвучивать в разных форматах.
Мы критично относимся ко многим решениям, продвигаемым региональной исполнительной властью, но критиканством не занимаемся. Ответственности мы тоже не боимся. Позиция комитета всегда открыта, по вопросам, отнесенным к его компетенции, озвучивается на сессиях, а итоговое решение принимают голосованием все депутаты.
- Ну, а по профильным вопросам и законопроектам позиция комитета все-таки учитывается?
- Заключение комитета является основным при рассмотрении любого вопроса. Были случаи, когда принимались законопроекты, на которые имелись отрицательные заключения правительства или прокуратуры, но на моей памяти не было такого, чтобы отклоненный комитетом законопроект был в итоге принят на сессии. При этом есть одно «но». Заключение по любому вопросу сессии дает только один комитет областного Собрания, хотя многие законопроекты касаются нескольких отраслей. Для примера возьмите проект закона об отмене исключительных случаев выделения лесосеки…
- Давайте здесь остановимся поподробней. Законопроект действительно резонансный, спорный. И ваш комитет его принятие не поддерживает?
- Его не поддерживают многие депутаты, в том числе и из фракции большинства. В первом чтении он был принят с третьей попытки, с двух сессий авторы его отзывали. Положительное заключение в данном случае давал только профильный комитет по лесопромышленному комплексу, хотя законопроектом предлагается отменить, в том числе, исключительный случай выделения лесосеки для нужд сельхозпроизводителей.
Члены нашего комитета Игорь Арсентьев и Михаил Завьялов участвовали в обсуждении законопроекта на различных площадках, но пока наша позиция не учтена. Нас, конечно, заверили, что часть средств, которую получит областной бюджет от перераспределения высвобождающейся лесосеки, будет направлена в сельское хозяйство, а также будут введены дополнительные меры поддержки малых сельхозпредприятий, но в самом законе этого нет. Получается, что сначала мы имеющуюся льготу отнимем, а потом будем решать, что дать взамен? Поэтому мы остаемся противниками принятия закона.
Чтобы избежать подобных разногласий впредь и более качественно готовить вопросы к сессиям член нашего комитета Игорь Арсентьев подготовил поправку в регламент областного Собрания, предусматривающую процедуру определения профильных комитетов аналогичной процедуре в Государственной Думе – любой законопроект должен быть рассмотрен не менее, чем в двух комитетах.
- Часто приходится слышать о необходимости более серьезной поддержки сельхозпроизводителей. При этом в структуре расходов областного бюджета сельское хозяйство, как отрасль, отсутствует. Это, по-вашему, правильно?
- Это не совсем так, поскольку бюджет формируется по программному принципу, и поддержка сельского хозяйства предусмотрена сразу в нескольких из них. Кроме того, если посмотреть ведомственную структуру расходов бюджета, то в расходах регионального министерства АПК и торговли отражены средства непосредственно на сельское хозяйство. В текущем году изначально сумма составляла порядка 743 миллионов, на июньской сессии областного Собрания было выделено еще порядка 65 миллионов. Казалось бы, средства внушительные, но в общем объеме расходов областного бюджета это даже менее 1%!
Существенная часть расходов – так называемая субсидия на молоко. Кроме того, на июньской сессии в бюджетных поправках были предусмотрены средства на субсидии сельхозпредприятиям на поддержку племенного животноводства. Всего же видов субсидирования несколько десятков, но, к сожалению, большинство из них доступны лишь крупным производителям.
- А что делать фермерам и малым хозяйствам?
- Пожалуй, сегодня это самый главный, «больной» и сложный вопрос. По малым сельхозпредприятиям, будем их так называть, «бьет» сразу несколько негативных факторов. Про лесосеку говорила выше, но это не главное. Одна из главных проблем – отсутствие рынка сбыта.
По инициативе нашего комитета в апреле в областном Собрании был проведен «круглый стол». На нем присутствовали представители исполнительной власти, надзорных органов и торговых сетей, в том числе, федеральных, занимающих сегодня огромную долю рынка торговли продовольствием. В числе предложений там прозвучали рекомендации определить федеральным сетям некие условия, выгодные для местных сельхозтоваропроизводителей. Возможности для этого есть. Самим же фермерам и малым хозяйствам было рекомендовано объединяться в кооперативы.
Что же касается доступности субсидий, то здесь, на мой взгляд, требования к их получателям чрезвычайно высоки. Хотя есть и другая «сторона медали». В ходе проведенных мероприятий Контрольно-счетная палата Архангельской области выявила многочисленные нарушения, особенно при расходовании средств получателями субсидий. Счет идет на десятки миллионов рублей и сейчас этими вопросами занимаются правоохранительные органы.
Между тем, в части предоставления субсидий мы переходим на поквартальную систему. В июне появились дополнительные доходы, часть которых была направлена на увеличение объема тех видов финансовой поддержки, которые наиболее востребованным самими сельхозпредприятиями. Осенью бюджет вновь должен будет корректироваться, поэтому надеемся, что дополнительные средства будут направлены и на сельское хозяйство.
В целом же доступность бюджетной финансовой поддержки сельхозпредприятий надо повышать, а бюрократические барьеры – минимизировать. При этом необходимо активизировать деятельность контролирующих органов в части расходования субсидий. Считаю, что полномочий и иных ресурсов у них для этого достаточно.
Конечно, это далеко не все проблемы, но хотя бы их решение создаст так называемые точки роста в отрасли. Кроме того, недавно в Агентстве регионального развития был открыт Центр компетенций в сельском хозяйстве, на который мы тоже возлагаем определенные надежды. Ключевыми его функциями являются консультирование и информирование, помощь в подготовке отчетности и документов, необходимых для получения грантовой поддержки из бюджетов всех уровней. Основными клиентами Центра как раз и должны стать фермеры и малые сельхозпредприятия.
- Вернемся к законотворческой деятельности. Какие законопроекты вы считаете наиболее актуальными в повестке комитета за минувший период?
- Важнейшим для нас, безусловно, является законопроект о «Северном гектаре», разработанный и внесенный в областное Собрание непосредственно депутатами нашего комитета. Его идея заключается в возможности бесплатного предоставления неиспользуемых земель сельхозназначения гражданам и юридическим лицам для осуществления сельскохозяйственной деятельности. Аналогичный закон принят и уже успешно реализуется у наших соседей – в Вологодской области. У нас же в ходе обсуждения данной инициативы, в том числе на специально организованном «круглом столе», выяснилось, что область просто не готова к ее реализации. В настоящее время региональное министерство АПК, минимущества и правовой департамент правительства имеют к законопроекту замечания. Понимая, что парламентское большинство без одобрения регионального правительства закон вряд ли поддержит, мы, чтобы идею не «хоронить», согласились на продолжение обсуждения и доработку законопроекта. Надеюсь, до конца года мы сможем его принять.
Кроме того, в минувшем полугодии через комитет прошло несколько законопроектов, разработанных региональным правительством. В число особо обсуждаемых попал и областной закон, касающийся домашних животных. Он непосредственно связан с принятием Федерального закона «Об ответственном обращении с животными…». Тут отношение к сельскому хозяйству, конечно, весьма условное. Тем не менее, в рамках обсуждения законопроекта к нам в комитет поступило обращение с предложением введения запрета на проведение домашним животным операций по удалению когтей. Что ж, рассматриваем и такие инициативы…
- В начале разговора вы согласились, что сельскохозяйственная отрасль региона не самая выдающаяся. И все же, как вы считаете, существует ли перспектива развития для местных фермеров и производителей сельхозпродукции?
- Создание условий для развития, а не выживания, мы считаем основной задачей комитета. Северяне испокон веков занимались рыболовством, животноводством, земледелием. Но сегодня следует признать, что хозяйствовать на селе становится все труднее.
Тем не менее, оптимизм в нас вселяет начало реализации масштабных национальных проектов, в том числе направленных на поддержку малого бизнеса, и новой государственной программы комплексного развития сельских территорий.
На прошедшем недавно в Вельске выездном заседании коллегии министерства АПК и торговли было заявлено, что в Минсельхоз России уже направлено 13 проектов комплексного развития из пяти районов области. Для попадания в программу остальным муниципалитетам рекомендовано определить приоритетные сельские агломерации и сформировать по ним проекты комплексного развития, а в срок до 1 октября 2019 года разработать муниципальные программы комплексного развития сельских территорий на 2020-2025 годы.
Наш комитет также всецело поддерживает инициативу об уменьшении стажа выхода на пенсию тружениц села, о которой в Вельске рассказала председатель областного Собрания Екатерина Владимировна Прокопьева. Возможно, следует распространить уменьшение стажа на всех тружеников села, что в конечном итоге вполне могло бы позволить сохранить для них возраст выхода на пенсию, действовавший в Поморье до пенсионной реформы.
Добавлю, что депутаты нашего комитета всегда готовы к диалогу со всеми заинтересованными сторонами. Мы участвуем во всех дискуссиях, в ходе которых обсуждаются проблемы сельскохозяйственной отрасли, организовываем собственные парламентские мероприятия. Поэтому, если у вас есть предложения, замечания по работе профильных ведомств или просто вопросы, связанные с сельскохозяйственной деятельностью, вы всегда можете написать нам на электронную почту - agro@aosd.ru.
P.S. С начала года проведено 8 заседаний комитета, на которых рассмотрено 26 вопросов, в том числе 12 законопроектов. Также по инициативе комитета проведены три «круглых стола»: по «дачной» реформе, взаимодействию местных сельхозтоваропроизводителей с торговыми сетями, по ситуации с оборотом сельхозземель и контролю над их использованием. Члены комитета разработали и выступили соавторами шести законопроектов, один из которых принят, один находится на доработке и один будет рассмотрен на сентябрьской сессии областного Собрания. Более подробную информацию о деятельности комитета вы можете получить, пройдя по ссылке - http://www.aosd.ru/?dir=commitees&act=show_s_commit&id_commit=41.