Светлана Бральнина-Бачурихина: Будет сидеть

Вчера Архангельской областной суд, рассмотрев апелляцию по делу бывшей главы Котласского района, вынес в каком-то смысле издевательскую резолюцию, изменив осужденный срок заключения с 9.5 лет на просто 9.
Причем, как было уточнено представителями областной прокуратуры, присутствовавшими на заседании, сделано это было по нескольким неглавным эпизодам небольшой тяжести, по которым истек срок давности.
Сама экс-чиновница своей вины не признает и на заседание не явилась. Как полагают наблюдатели, видимо, она сама не слишком верила в смягчение своего приговора, ибо уверена, что кто-то с ней «сводит политический счеты».
Напомним, Светлана Бральнина была арестована по целому набору обвинений коррупционного характера. Уже под следствием она стала Бачурихиной, узаконив отношения со своим гражданским мужем.
Пока чиновница находилась под домашним арестом, в местной прессе вышла серия разоблачительных статей о ее стиле жизни и манерах светской львицы, непозволительных для честного госслужащего.