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Запомним эту девочку. В Северодвинске растет будущий депутат... или губернатор... или мэр

Девятиклассница Виктория Миляева заняла второе место во Всероссийском конкурсе «История развития местного самоуправления моего края».

Сегодня в Госдуме РФ состоялась церемония чествования финалистов Всероссийского конкурса «История развития местного самоуправления моего края». Наш город представляли две школьницы - Виктория Миляева (школа № 23) и Лилия Мокк (ЛГ № 27). Обе они выбрали героем своих исследований бывшего мэра Северодвинска Александра Беляева.

19 июня состоялась защита работ финалистов в Госдуме, а сегодня - церемония награждения. Жюри отметило исследование Виктории Миляевой дипломом второй степени, и Лилии Мокк - дипломом участника.

Поздравляем юных северодвинок с высокими достижениями!

22 июнь 08:31 | : Политика

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