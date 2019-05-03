Запомним эту девочку. В Северодвинске растет будущий депутат... или губернатор... или мэр

Девятиклассница Виктория Миляева заняла второе место во Всероссийском конкурсе «История развития местного самоуправления моего края».
Сегодня в Госдуме РФ состоялась церемония чествования финалистов Всероссийского конкурса «История развития местного самоуправления моего края». Наш город представляли две школьницы - Виктория Миляева (школа № 23) и Лилия Мокк (ЛГ № 27). Обе они выбрали героем своих исследований бывшего мэра Северодвинска Александра Беляева.
19 июня состоялась защита работ финалистов в Госдуме, а сегодня - церемония награждения. Жюри отметило исследование Виктории Миляевой дипломом второй степени, и Лилии Мокк - дипломом участника.
Поздравляем юных северодвинок с высокими достижениями!