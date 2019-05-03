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Северодвинск сегодня высадит десант… в Госдуме

Северодвинские школьники вышли в финал Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края», который пройдёт 19 июля в Госдуме.

Об этом сообщила заместитель главы Северодвинска по социальным вопросам Ирина Сахарова.

В заочном этапе конкурса приняли участие ученики гуманитарной гимназии № 8, лингвистической гимназии № 27 и школ № 23 и 9. По результатам рассмотрения материалов участников заочного этапа к участию в финал прошли Ирина Шестакова (ГГ № 8), Виктория Миляева (школа № 23) и Лилия Мокк (ЛГ № 27).

- Мы уже рассказывали о работе Виктории Миляевой, которая выбрала тему: «Лидер местного самоуправления», а в качестве героя - Александра Николаевича Беляева. Ирина Шестакова, десятиклассница гуманитарной гимназии № 8, вместе со своим наставником - учителем обществознания Еленой Семаковой выбрали для исследования ту же тему.
Но героем её исследования стал первый секретарь Молотовского горкома КПСС в 1941-1952 годах Иван Афанасьевич Плюснин. Ирина подготовила историческую справку о формировании местного самоуправления, исследовала законодательную базу. К сожалению, она не смогла поехать в Москву на очный этап конкурса, - рассказала Ирина Сахарова.

Она добавила, что ещё одна финалистка - Лилия Мокк - под руководством своего наставника, учителя истории и обществознания Анастасии Евтихиевой также написала исследование об Александре Николаевиче Беляеве.

- Они взяли другой аспект деятельности этого яркого политика и хозяйственника, самобытного человека, который руководил городом на рубеже веков, - уточнила заместитель главы муниципалитета.

Вчера Лилия Мокк вместе с Викторией Миляевой отправилась в Москву.

- Сегодня, 19 июня в Госдуме наши старшеклассницы будут защищать перед жюри Всероссийского конкурса свои работы. Пожелаем им удачи, - подвела итог Ирина Сахарова.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)  

19 июнь 08:29 | : Политика

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