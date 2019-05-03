Сессия Архангельской городской Думы: О чем будут говорить, что принимать

Очередная (десятая) сессия АрхГордумы пройдет 26-27 июня.
Жители Архангельска узнают:
- Об итогах отопительного сезона 2018-2019, и прогнозах на следующий отопительный сезон.
- О намерении городских депутатов признать недействующим областного закона по определению и изменению градостроительных планов городов и поселений, в данном случае в Архангельской области (касается проблемы «мусорных» полигонов).
- О перспективах безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной собственности в собственность муниципалитета.
- О передаче части муниципальной собственной во владение (управление) малым и средним бизнесом.
- О планах благоустройства Архангельска.
- О протестах…
…и еще много интересного.
Напоминаем, место проведения сессии как обычно: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы. Приглашается пресса.