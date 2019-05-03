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Сессия Архангельской городской Думы: О чем будут говорить, что принимать

Очередная (десятая) сессия АрхГордумы пройдет 26-27 июня.

Жители Архангельска узнают:

  1. Об итогах отопительного сезона 2018-2019, и прогнозах на следующий отопительный сезон.
  2. О намерении городских депутатов признать недействующим областного закона по определению и изменению градостроительных планов городов и поселений, в данном случае в Архангельской области (касается проблемы «мусорных» полигонов).
  3. О перспективах безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной собственности в собственность муниципалитета.
  4. О передаче части муниципальной собственной во владение (управление) малым и средним бизнесом.
  5. О планах благоустройства Архангельска.
  6. О протестах…

…и еще много интересного.

Напоминаем, место проведения сессии как обычно: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы. Приглашается пресса.

18 июнь 11:09 | : Политика

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