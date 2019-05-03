Константин Щемелинин подсчитал, сколько на Донбассе русских

Подсчитаем, сколько проживало русских на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в 2013 году. В соответствии со всеукраинской переписью 2001 года в указанных регионах проживало:
♦ Донецкая область — 1,8 млн русских из 4,8 млн населения всего;
♦ Луганская область — 1,0 млн русских из 2,5 млн населения всего.
Как видно, в указанных областях проживало 2,8 млн русских, но восстание на Донбассе в 2014 году показало, что эта цифра неверная.
Украинец не должен голосовать за независимость своего региона от Украины, украинец не должен с оружием в руках воевать против солдат армии Украины за Русский мир!
А если так происходит?
Как понять человека, который называет себя украинцем, является сторонником ДНР или ЛНР и желает войти со своим регионом в состав России? Ответ простой — это русский человек, то есть человек, чувствующий как русский, действующий как русский, но искренне считающий себя украинцем из-за украинизации, которую сначала проводили большевики (особо активно в 1920-1930-х годах), а затем продолжила проводить новая киевская власть после обретения независимости в 1991 году.
На Украине еще существует такое странное понимание: если человек говорит на русском, но использует некоторое количество украинских слов, то это служит подтверждением того, что он украинец.
Это не так: фактически русские люди используют украинские слова потому, что живут в украиноязычном языковом пространстве!
Кроме того, незначительные отличия украинских русских от российских русских (элементы речи, обычаев, поведения и так далее) связаны со столетним существованием этих людей в УССР-Украине.
Так сколько же на Донбассе русских? Столько, сколько проголосовало за ДНР и ЛНР:
♦ за ДНР — 89,7% от 4,8 млн чел = 4,3 млн русских;
♦ за ЛНР — 96,2% от 2,5 млн чел = 2,4 млн русских.
Таким образом, на Донбассе в 2013 году проживало 4,3 + 2,4 = 6,7 млн русских, то есть русские составляли 91,8% населения.
Константин Щемелинин, крымский писатель