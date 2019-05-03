На сессии Архангельского областного Собрания: Игорь Арсентьев обещает разобраться с "Фармацией"

На сессии Архангельского областного Собрания в рамках правительственного часа депутатами был заслушан доклад министра здравоохранения Карпунова о ситуации с обеспечением медучреждений и населения лекарственными препаратами и прочими медицинскими средствами.
В своем выступлении в ходе обсуждения доклада депутат Игорь Арсентьев подверг резкой критике деятельность ГУП АО «Фармация». Напомним, что предприятие является единственным поставщиком для государственных медицинских учреждений региона и имеет самую крупную аптечную сеть.
- Деятельность «Фармации» вызывает сегодня массу нареканий, как со стороны руководителей учреждений здравоохранения, так и у жителей области. Например, задержки поставок жизненно необходимых лекарственных препаратов для соматического отделения и отделения реанимации(!) детской областной больницы составляли до полугода! – отметил Игорь Арсентьев. – Это вопиющий случай, но, судя по информации из областных медучреждений, сроки поставок не соблюдаются практически повсеместно. Второй момент – наценка, устанавливаемая «Фармацией», которая, напомню, является государственным унитарным предприятием, доходит порой до 500%!!! Третье - порядка 46% аптечных пунктов «Фармации» расположены в населенных пунктах области и являются там единственными. Но цены в них существенно выше, чем на аналогичные препараты, если бы их можно было купить в других аптечных сетях. При этом, предприятие занимается благотворительностью. В прошлом году на эти цели было потрачено более 1 миллиона 400 тысяч рублей, 1 миллион 200 тысяч из которых – на содержание футбольной команды «Северная Двина». Дело, безусловно, тоже нужное, но не за деньги пенсионеров, проживающих в сельской местности, и, за неимением альтернативы, вынужденных покупать дорогие препараты у «Фармации»! Между тем, мы ежегодно при формировании бюджета говорим о нехватке средств на льготное лекарственно обеспечение, а «Фармация», являясь монополистом в этой сфере, допускает существенное превышение стоимости поставляемых препаратов, – считает депутат Арсентьев.
Одной из причин сложившейся ситуации ряд депутатов считает принятие в феврале прошлого года скандального законопроекта о наделении ГУП АО «Фармация» статусом единственного поставщика, дающего предприятию, по сути, безграничные возможности по установлению ценовой политики.
- Надо тщательно разобраться в деятельности ГУПа. Ситуация показывает, что назрела необходимость вернуться к обсуждению областного закона, дающего «Фармации» статус единственного поставщика, а собственнику предприятия – министерству имущественных отношений Архангельской области – сделать соответствующие выводы и, возможно, принять кадровые решения! Каждый раз при внесении изменений в областной бюджет мы выделяем средства на погашение кредиторской задолженности медучреждений, а, по сути, субсидируем за счет средств налогоплательщиков управленческую несостоятельность некоторых руководителей. Продолжение подобной политики в деятельности государственного предприятия, приоритетом деятельности которого должны быть интересы населения области, обеспечение стабильного снабжения лекарственными препаратами медучреждений, минимальные цены на лекарства для жителей региона, считаю, недопустимо! – заявил Игорь Арсентьев.