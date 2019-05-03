Фракция ЛДПР в АрхГорДуме: Будем судиться!

Депутаты Архангельской городской Думы на сессии приняли решение поддержать иск коллег из Котласа, Урдомы и Ленского района об отмене областного закона о передаче полномочий по градостроительной деятельности.
При обсуждении повестки дня сессии в нее был включен вопрос о поддержке требований представительных органов муниципальных образований Архангельской области и обращении в Архангельской областной суд, который внесли 14 депутатов Архангельской городской Думы.
Несмотря на возражения правового отдела городской администрации и представителей прокуратуры, проект решения был принят депутатами. За его принятие проголосовали 17 народных избранников.
- 15 апреля текущего года Собрания депутатов Котласа, Ленского района и Совет депутатов Урдомы обратились в суд с исковым заявлением к Архангельскому областному Собранию депутатов. Истцы требуют признать недействующими отдельные положения областного закона, регулирующего реализацию государственных полномочий в сфере градостроительной деятельности органами местного самоуправления, - сообщила один из авторов проекта решения, депутат городской Думы Мария Харченко.
– Мы с коллегами считаем, что полномочия в градостроительной сфере были переданы на уровень области без учета нашего мнения. Архангельск вполне успешно ранее справлялся с этими обязанностями, а депутаты городской Думы активно участвовали в этих процессах. Сегодня мы такой возможности практически не имеем, но горожане продолжают обращаться к нам с различными вопросами, ответы на которые мы вынуждены получать в региональном правительстве. Поэтому принятым решением мы поддерживаем иск наших коллег из Котласа, Ленского района и Урдомы и ходатайствуем перед областным судом о вступлении Архангельской городской Думы в рассматриваемое административное дело на стороне истцов. Убеждена, что участие представительного органа областного центра в данном деле будет содействовать установлению справедливости, - подчеркнула Мария Харченко.
(на фото: Мария Харченко)