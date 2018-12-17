Вице-спикер Госдумы: «Это не просто экофорум, это первая ласточка»

Как известно, вчера в Архангельске прошел первый Экофорум «Чистый Север – чистая страна», который почтили своим присутствием не только ученые, эксперты в области экологии и неравнодушная общественность, но и вполне себе государственные люди.
Так, вице-спикер Государственной Думы Ольга Епифанова, представляющая в нижней палате российского парламента интересы Архангельской области, высказалась за самый широкий диалог власти и общественности по проблеме реформы обращения с ТКО:
«Тема, которая сегодня стоит на повестке дня – действительно важная. Это не просто первый форум, это – первая ласточка, потому что мы с вами знаем: системно проблемой мусора в нашей стране никто никогда не занимался. И, конечно, то, что накоплено столетиями, невозможно убрать за год-два.
Я за то, чтобы те результаты, предложения, обсуждения рисков и анализ существующих практик, которые собраны на площадках экофорума, помогли решить самый основной вопрос, который мы с вами обсуждаем.
Экологический форум – это нужная площадка для диалога экспертов, общественности и власти. Правда, подобные дискуссии должны быть своевременными, честными и открытыми, чтобы выработать оптимальные решения.
Глобальную проблему обращения с ТКО в нашей стране не решали десятилетиями. Полезно изучить опыт других стран, их возможность применения в России, но надо учесть, что у нас нет столько времени для реализации. Теперь нужно в кратчайшие сроки оценить все риски, провести анализ, выстроить нормальный диалог с общественностью и вместе принять решение по системе обращения с отходами».
Сегодня уже можно подводить итоги вчерашнего мероприятия. А они таковы – инициировано создании в регионе нового общественного движения «Чистый Север — чистая страна». Молодые экоактивисты выдвинули идею объединить вместе северян: учёных, предпринимателей, чиновников, экспертов, просто неравнодушных жителей региона. Главная задача нового движения – широкое экологическое просвещение, а также организация площадок для обсуждения проблем экологической направленности.