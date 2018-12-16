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ЛДПР: Садоводов в обиду не дадим! В Архангельском областном Собрании обсудили реализацию "дачного" закона

В Архангельском областном Собрании депутатов по инициативе комитета по сельскому хозяйству и рыболовству прошел круглый стол по вопросам реализации так называемой дачной реформы, которая связана с вступлением в силу с 1 января 2019 года федерального закона №217-ФЗ.

 

В мероприятии приняли участие представители профильных министерств областного правительства, налоговой службы, депутаты областного Собрания, представители администраций города Северодвинска, Вельского и Приморского районов, руководители регионального отделения «Союза Садоводов России», председатели СНТ и юристы, специализирующиеся по данной тематике.

В ходе двухчасового заседания участники круглого стола обсудили вопросы, связанные с вступлением в силу федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Кроме того, представители власти и дачников вместе искали пути решения наиболее острых проблем, среди которых электроснабжение садово-огродных товариществ, содержание подъездных путей, организация автобусного сообщения и многие другие.

- В области более 200 зарегистрированных товариществ садоводов и огородников и порядка 400, которые не имеют официальной регистрации. Изменения в федеральном законодательстве обязывают все товарищества пройти регистрацию, открыть банковские счета, провести планировку территорий и выполнить еще целый ряд требований. Все это касается десятков тысяч дачников Архангельской области, - отметила председатель комитета по сельскому хозяйству и рыболовству Архангельского областного Собрания депутатов Лариса Сергеева (фракция ЛДПР). – Поэтому одной из главных задач сегодняшнего мероприятия было показать представителям сообществ садоводов и огородников готовность региональных законодателей не на словах, а на деле заняться решением годами копившихся проблем, волнующих огромное количество северян, которых можно даже объединить в своеобразную социальную группу – дачники. Хотя в новом федеральном законе такое понятие не используется. Выслушав всех участников, пришла к выводу, что исполнительная и законодательная власти региона довольно продолжительное время особого внимания дачникам не уделяли. Будем исправлять ситуацию! – заявила Лариса Сергеева.

В ходе круглого стола участники обсуждения затронули тему оформления дачной недвижимости по новым правилам. Выяснилось, что большинство граждан просто не знают, что им необходимо делать до и после 1 марта, чтобы законно пользоваться уже имеющимися постройками на своем дачном участке и строить новые.

Кроме того, по новому закону на садово-огородные товарищества возложена обязанность проведения комплексных кадастровых работ, подразумевающих кадастрирование всех земельных участков, расположенных на территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов. А эта процедура требует довольно серьезных финансовых затрат. Между тем, законом предусмотрено, что органы государственной власти и местного самоуправления не обязаны, но вправе осуществлять финансирование выполнения комплексных кадастровых работ применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены территории садоводства или огородничества.

- В ходе подготовки к круглому столу мы обозначили основную тематику, но уже в ходе обсуждения данных вопросов на мероприятии вскрылась масса проблем, от решения которых региональные власти самоустранились, - сообщил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и рыболовству Архангельского областного Собрания депутатов Игорь Арсентьев (фракция ЛДПР). – Ярчайший тому пример – прекращение финансирования с 2017 года программы электрификации садово-огородных товариществ из областного бюджета. На мой вопрос о том, почему так произошло, представитель регионального министерства ТЭК и ЖКХ внятно ответить так и не смог.  А между тем, именно проблемы электрификации, как выяснилось, волнуют очень многих председателей дачных товариществ. Прошедшая сегодня встреча с дачниками навела нас на необходимость принятия целого комплекса законодательных мер, чтобы в условиях нового федерального законодательства оказать садоводам и огородникам региона реальную поддержку. До конца недели мы с коллегами по комитету обобщим всю полученную в ходе круглого стола информацию и, уверен, уже к мартовской сессии реализуем поступившие предложения в виде законопроектов и законодательных инициатив, - подвел итог мероприятия Игорь Арсентьев.

13 февраль 08:24 | : Политика / Экономика

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