Как Игорь Скубенко разобрался с северодвинскими коммунистами

Более трёх десятков вопросов задали главе города коммунисты - от стирки белья в дошкольных учреждениях и ремонта школ до строительства дорог и стратегического развития Северодвинска.
Несколько вопросов были связаны со сферой образования. Присутствующих интересовало, почему во многих детских садах бельё перестали стирать самостоятельно, а передали в химчистку «Белоснежка»?
- Руководителям дошкольных учреждений было предложено рассмотреть возможность перевода на аутсорсинг услуг по стирке белья, уборке помещений, охране учреждения, а также уборке территории. Некоторым садам этот переход был экономически восстребован - в связи с износом комплектующих и высокой стоимостью ремонта имеющегося в учреждении оборудования, - ответил Игорь Скубенко.
Он также пояснил, что делается для запуска школы № 12, и возможно ли прогимназию № 1 сделать школой с восьмилетним образованием?
- Работы по ремонту школы № 12 временно приостановлены, так как во время проведения работ по усилению строительных конструкций появилась необходимость дополнительного обследования. На сегодняшний день выполнен технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям, в этом году проведут доработку проектно-сметной документации, после чего окончательная сметная стоимость будет планироваться для включения в проект местного бюджета на 2020-2022 годы. Что касается прогимназии № 1, то там после проведения реконструкции здания планировкой предусмотрено размещение только классов начальной школы. На данный момент в них обучается 480 детей, - прокомментировал глава города.
Затронули вопрос пробок на перекрёстках проспекта Труда с улицами Ломоносова и Карла Маркса, а также Архангельского шоссе и Карла Маркса. Возникают они, в основном, в часы пик. Заданные параметры светофорных объектов оптимально соответствуют пропускной способности указанных перекрестков. Об этом есть заключение экспертной группы.
По вопросу реестра контейнерных площадок для сбора отходов населения Северодвинска Игорь Скубенко ответил следующее:
- В настоящий момент отдел экологии и природопользования принимает заявки для создания мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов. Далее вместе с пакетом документов они будут направлены для рассмотрения в северодвинский отдел Роспотребнадзора. Реестр площадок будет размещён на официальном сайте администрации Северодвинска.
Члены северодвинского отделения КПРФ поинтересовались, возможно ли на станции Лая восстановить спортивные базы, в том числе и для отдыха, которые работали в прошлом? В связи с тем, что эта территория принадлежит Приморскому району, для решения этого вопроса глава предложил инициировать создание совместной рабочей группы.
Первый секретарь северодвинского горкома КПРФ Владимир Кулаков спросил об отношении Игоря Скубенко к выпуску летописи «Судострой-Северодвинск».
- Для осуществления культурно-просветительской и образовательной работы по популяризации истории и культуры родного города есть необходимость в большем количестве печатных изданий о Северодвинске, а также информационных и качественных фотоиллюстративных материалов. Но учитывая опыт общения с посетителями музея и библиотек, надо предусмотреть, что летопись «Судострой - Северодвинск» будет востребована горожанами старшего возраста в печатном виде, а молодёжью - в электронном формате, - подчеркнул Игорь Скубенко.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)