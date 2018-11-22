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Не КПСС. В Северодвинске кадровая интрига в рядах городской партячейки «Единой России»

Как пишет участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал», ссылаясь на собственные источники в городе корабелов, в городской парторганизации «Единой России» собираются «прокатить» Юрия Козлова, претендовавшего на место ее секретаря.

Также голосованием не пропустили Юрия Козлова в политсовет партии, хотя он заявлялся.

Из политсовета северодвинского ЕР вышли по своим заявлениям: бывший директор спорткомплекса «Строитель» Владимир Рудаков, Василий Угрюмов и Валерий Шукалов со «Звездочки». Завели туда Ольгу Крупник (директор школы № 2), Сергея Короткова и Михаила Старожилова. Его реабилитировали. Напомним, после той миниреволюции в северодвинской власти, когда Михаила Гмырина прокатили с постом спикера горсовета, Старожилова за нарушение партдисциплины вывели из политсовета партии. Теперь срок наказания прошел.

По нашим данным, в ближайшее время полномочия и.о. секретаря северодвинской партячейки сложит депутат Валерий Серба (тот самый, которого подставили с мусорным агитлистком), а его место займет депутат Николай Трухин из команды Александра Дятлова.

Между тем наблюдатели от редакции «Руснорда» с удовлетворением наблюдают кадровое оживление и интриги в рядах партии власти… всё меньше на КПСС будет похожа.

06 февраль 14:05 | : Политика

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